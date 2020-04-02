Закарпатье: депутат райсовета отсидит 60 дней в СИЗО за рэкет

Задержанный является депутатом Свалявского райсовета от партии "Возрождение"

Фото: УСБУ

Задержанный является депутатом Свалявского райсовета от партии "Возрождение"

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.

"Депутату райсовета Николаю Сацику - 60 дней в СИЗО за "рэкет". Только что суд принял решение и избрал меру пресечения депутату Свалявской районного совета Николаю Сацику в виде 60 дней содержания под стражей без права залога", - говорится в сообщении.

Сацик - депутат райсовета от партии "Возрождение".

31 марта на Закарпатье СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявской районного совета.

По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя.

Позже в СБУ сообщили, что двум из восьми участников преступной группировки согласовано подозрение в вымогательстве, другим шести – в незаконном сбыте наркотических веществ. Шестерым лицам вручено уведомление о подозрении. Устанавливается местонахождение еще двух человек, которые подозреваются в наркоторговле.

Напомним, на Закарпаттье в ромском лагере произошла перестрелка. Двое цыган боролись за лидерство над лагерем.

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