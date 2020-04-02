Закарпатье: депутат райсовета отсидит 60 дней в СИЗО за рэкет
Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.
"Депутату райсовета Николаю Сацику - 60 дней в СИЗО за "рэкет". Только что суд принял решение и избрал меру пресечения депутату Свалявской районного совета Николаю Сацику в виде 60 дней содержания под стражей без права залога", - говорится в сообщении.
Сацик - депутат райсовета от партии "Возрождение".
31 марта на Закарпатье СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявской районного совета.
По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие.
Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя.
Позже в СБУ сообщили, что двум из восьми участников преступной группировки согласовано подозрение в вымогательстве, другим шести – в незаконном сбыте наркотических веществ. Шестерым лицам вручено уведомление о подозрении. Устанавливается местонахождение еще двух человек, которые подозреваются в наркоторговле.
Напомним, на Закарпаттье в ромском лагере произошла перестрелка. Двое цыган боролись за лидерство над лагерем.
На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен. Двое злоумышленников совершили разбой и покушение на убийство в селе Яноши Береговского района.
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На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области введено чрезвычайную ситуацию.
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