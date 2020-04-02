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Ирина Федоляк
Журналист
02 апреля 2020, 17:12 3

Закарпатье: депутат райсовета отсидит 60 дней в СИЗО за рэкет

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02 апреля 2020, 17:12 3
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Задержанный является депутатом Свалявского райсовета от партии "Возрождение"
Фото: УСБУ
Задержанный является депутатом Свалявского райсовета от партии "Возрождение"

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.

"Депутату райсовета Николаю Сацику - 60 дней в СИЗО за "рэкет". Только что суд принял решение и избрал меру пресечения депутату Свалявской районного совета Николаю Сацику в виде 60 дней содержания под стражей без права залога", - говорится в сообщении.

Сацик - депутат райсовета от партии "Возрождение".

31 марта на Закарпатье СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявской районного совета.

По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя.

Позже в СБУ сообщили, что двум из восьми участников преступной группировки согласовано подозрение в вымогательстве, другим шести – в незаконном сбыте наркотических веществ. Шестерым лицам вручено уведомление о подозрении. Устанавливается местонахождение еще двух человек, которые подозреваются в наркоторговле.

Напомним, на Закарпаттье в ромском лагере произошла перестрелка. Двое цыган боролись за лидерство над лагерем.

На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен. Двое злоумышленников совершили разбой и покушение на убийство в селе Яноши Береговского района.

На Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.

На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области введено чрезвычайную ситуацию.

В Ужгороде автомобиль местного депутата облили краской.


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