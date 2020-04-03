На 12 лет осужден агент российской ФСБ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.
2 апреля 2020 года вступил в законную силу приговор, которым Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова. Бывшего сотрудника органов МВД Украины признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена.
СБУ установила, что ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живило. Представитель спецслужбы страны-агрессора поставил агенту задачи по установлению мест жительства и работы отдельных военнослужащих ВС Украины из числа участников АТО/ООС и участников российско-грузинского конфликта в 2008 году. Собранные разведданные Смородинов преподавал в отдельных отчетах, которые передавал куратору на оптических дисках на территории РФ.
Задокументировано, что в июле 2016 года Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военного, работника Ровенского следственного изолятора. За выполнение сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию в аннексированном Крыму.
16 сентября того же года злоумышленник выполнил задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома.
Контрразведчики украинской спецслужбы задержали агента ФСБ РФ 17 ноября 2016 года во время пересечения российско-украинской границы.
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