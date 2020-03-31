Закарпатье: один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета

На Закарпатье СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявского районного совета

Фото: СБУ

На Закарпатье СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявского районного совета

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