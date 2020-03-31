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Ирина Федоляк
Журналист
31 марта 2020, 18:50 9

Закарпатье: один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета

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31 марта 2020, 18:50 9
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На Закарпатье СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявского районного совета
Фото: СБУ
На Закарпатье СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявского районного совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Закарпатской области.

По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие.

Один из главарей организованной преступной группировки является депутатом Свалявского райсовета.

В помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили наркотические вещества, деньги в иностранной и национальной валютах, оружие, кастеты, патроны различного калибра, которые использовали для запугивания жителей.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя.

Решается вопрос об объявлении 8 участникам группы о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по статьям 255, 189, 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, фейки про коронавирус: кто распространяет и как наказывают. В связи с эпидемией коронавируса в Украине, регионами распространяется ложная информация о COVID-19.

На Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.

Харьковские предприниматели пытались продать китайцу маски, рыночная стоимость которых почти 61 млн грн. Представители двух харьковских предприятий по производству защитных медицинских масок пытались продать иностранцу товар по очень заниженной цене.

Преступное бездействие: от Запорожской ОГА требуют немедленно перераспределить 200 млн на борьбу с коронавирусом. Депутаты Запорожского областного совета пожаловались, что больницы не готовы принимать больных с COVID-19 и требуют от руководства ОГА немедленно распределить средства для финансирования медучреждений.

Автор(ы) статьи: Ирина Федоляк

Закарпатье СБУ депутат криминал
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