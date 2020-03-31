Закарпатье: один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Закарпатской области.
По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие.
Один из главарей организованной преступной группировки является депутатом Свалявского райсовета.
В помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили наркотические вещества, деньги в иностранной и национальной валютах, оружие, кастеты, патроны различного калибра, которые использовали для запугивания жителей.
Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя.
Решается вопрос об объявлении 8 участникам группы о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по статьям 255, 189, 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.
Напомним, фейки про коронавирус: кто распространяет и как наказывают. В связи с эпидемией коронавируса в Украине, регионами распространяется ложная информация о COVID-19.
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