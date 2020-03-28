На Закарпатье чуть не сгорела Долина Нарциссов
На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар
На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар
Об этом сообщает УГСЧС Закарпатской области, пишет RegioNews.
Как отмечают спасатели, сообщение о возгорании сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника "Долина нарциссов" хустские бойцы ДСНС получили вчера, 27 марта, около 16:35.
Пожар тушили в течение трех часов.
К счастью, одно из чудес природы Закарпатья удалось спасти.
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