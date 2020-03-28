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28 марта 2020, 14:28 15

На Закарпатье чуть не сгорела Долина Нарциссов

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28 марта 2020, 14:28 15
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На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар
Фото: УГСЧС Закарпатской области
На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар

Об этом сообщает УГСЧС Закарпатской области, пишет RegioNews.

Как отмечают спасатели, сообщение о возгорании сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника "Долина нарциссов" хустские бойцы ДСНС получили вчера, 27 марта, около 16:35.

Пожар тушили в течение трех часов.

К счастью, одно из чудес природы Закарпатья удалось спасти.


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