На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен

Двое злоумышленников совершили разбой и покушение на убийство в селе Яноши Береговского района

Фото: Полиция Закарпатья

Двое злоумышленников совершили разбой и покушение на убийство в селе Яноши Береговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

Вчера, 31 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе в селе Яноши Береговского района. Как выяснилось, группа неизвестных напала на местного жителя. Нападавшие с пистолетом с глушителем и раскладным ножом были в верхней одежде с капюшонами, скрыли лицо медицинскими масками.

Мужчина как раз выезжал из собственного двора. Преступники угрожали потерпевшему оружием, затем совершили серию выстрелов в его сторону. Забрали сумку с наличными в более 800 тысяч гривен и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Преступники сожгли автомобиль, на котором передвигались во время нападения.

Оперативникам удалось установить причастных лиц. Речь идет о двух мужчин – жителей города Мукачево и Иршавского района.

Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 - п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенный организованной группой.

Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания подозреваемых.

Напомним, сегодня на Закарпаттяі в ромском лагере произошла перестрелка. Двое цыган боролись за лидерство над лагерем.

На Закарпатье один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета. СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявской районного совета.

На Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.

На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области введен чрезвычайную ситуацию.

На Закарпатье автомобиль местного депутата облили краской.