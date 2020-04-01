На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.
Вчера, 31 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе в селе Яноши Береговского района. Как выяснилось, группа неизвестных напала на местного жителя. Нападавшие с пистолетом с глушителем и раскладным ножом были в верхней одежде с капюшонами, скрыли лицо медицинскими масками.
Мужчина как раз выезжал из собственного двора. Преступники угрожали потерпевшему оружием, затем совершили серию выстрелов в его сторону. Забрали сумку с наличными в более 800 тысяч гривен и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Преступники сожгли автомобиль, на котором передвигались во время нападения.
Оперативникам удалось установить причастных лиц. Речь идет о двух мужчин – жителей города Мукачево и Иршавского района.
Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 - п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенный организованной группой.
Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания подозреваемых.
Напомним, сегодня на Закарпаттяі в ромском лагере произошла перестрелка. Двое цыган боролись за лидерство над лагерем.
На Закарпатье один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета. СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявской районного совета.
На Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.
На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области введен чрезвычайную ситуацию.
- 19:48 01 апреля На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые
- 19:30 01 апреля Зеленский украинцам за рубежом: без обсервации возвращение невозможно
- 19:20 01 апреля В Запорожской области устанавливают пропускные пункты: зафиксировано уже 19 случаев заражения COVID-19
- 19:12 01 апреля Ермак-младший решил за деньги конкурентов уничтожить международный бизнес в Одессе - СМИ
- 19:02 01 апреля Первая больная COVID-19 в "ДНР”: известны подробности
- 18:53 01 апреля На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен
- 09:40 01 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств