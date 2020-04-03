В Черниговской области трое мужчин выкачивали нефть из бездействующей скважины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полицию Черниговской области.
Как установили правоохранители, 1 апреля возле с. Варваровка Бахмачского района трое жителей области с помощью помпы переливали нефтяную смесь из скважины в вкопанный тут же резервуар емкостью около 23 кубических метров. Далее сырье перекачивали в импровизированный нафтовоз на базе микроавтобуса.
Полиция изъяла автомобиль на иностранной регистрации, помпу, две емкости объемом около 1 кубического метра каждая. Отобранные образцы направлены на экспертизу.
Ранее собственником скважины было коммерческое предприятие, деятельность которого прекращена в конце 2009 года. Спецразрешение на бурение, исследование и эксплуатацию скважины было аннулировано еще раньше, в 2006 году.
По факту преступления открыто уголовное производство по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны или использования недр). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Читайте также: Прокуратура открыла дело против главы АП Андрея Ермака. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.
- 14:20 03 апреля В Днепропетровской области от COVID-19 вылечилась больная: что известно
- 13:49 03 апреля На Николаевщине в период пандемии коронавируса без работы осталось более 30 работников ЦРЛ
- 13:30 03 апреля На 12 лет осужден агент российской ФСБ
- 13:12 03 апреля Кабмин утвердил жесткий карантин для украинцев
- 13:07 03 апреля Коронавирус на Донбассе: последние новости
- 13:02 03 апреля Власти Житомира рассказали, сколько тратят на одного больного коронавирусом
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств