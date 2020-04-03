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Ирина Федоляк
Журналист
03 апреля 2020, 12:54 6

В Черниговской области трое мужчин выкачивали нефть из бездействующей скважины

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03 апреля 2020, 12:54 6
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В Бахмацком районе трое местных выкачивали нефтяную смесь со скважины, которую закрыли в 2006 году
Фото: Полиция Черниговской области
В Бахмацком районе трое местных выкачивали нефтяную смесь со скважины, которую закрыли в 2006 году

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полицию Черниговской области.

Как установили правоохранители, 1 апреля возле с. Варваровка Бахмачского района трое жителей области с помощью помпы переливали нефтяную смесь из скважины в вкопанный тут же резервуар емкостью около 23 кубических метров. Далее сырье перекачивали в импровизированный нафтовоз на базе микроавтобуса.

Полиция изъяла автомобиль на иностранной регистрации, помпу, две емкости объемом около 1 кубического метра каждая. Отобранные образцы направлены на экспертизу.

Ранее собственником скважины было коммерческое предприятие, деятельность которого прекращена в конце 2009 года. Спецразрешение на бурение, исследование и эксплуатацию скважины было аннулировано еще раньше, в 2006 году.

По факту преступления открыто уголовное производство по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны или использования недр). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

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