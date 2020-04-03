В Украине зафиксировано 942 случая коронавируса
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Министерство здравоохранения Украины.
В частности, сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 61 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 12 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 22 случая;
Ивано-Франковская область — 81 случай;
Кировоградская область — 15 случаев;
г. Киев — 180 случаев;
Киевская область — 70 случаев;
Львовская область — 13 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 20 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 25 случаев;
Сумская область — 30 случаев;
Тернопольская область — 114 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 7 случаев;
Черновицкая область — 171 случай;
Черкасская область — 55 случаев;
Черниговская область — 5 случаев.
Как отмечается, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 года в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщение о подозрении на COVID-19.
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Напомним, по состоянию на 2 апреля в Украине выявлено 897 больных коронавирусом COVID-19.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.
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