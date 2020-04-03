12:25  03 апреля
Коронавирус в Киеве: число больных возросло, среди них - двое несовершеннолетних
11:12  03 апреля
РФ обвинила Украину в "пропаганде" против нее, а ФРГ и Францию в срыве создания Консультативного совета
11:25  03 апреля
"Пленки Ермака": Лерос пришел на допрос, ГБР подготовило "сюрприз"
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2020, 10:42 20

В Украине зафиксировано 942 случая коронавируса

Читайте також
українською мовою
03 апреля 2020, 10:42 20
Читайте також українською мовою
По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая
Фото: facebook/sluganarodu.official
По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Министерство здравоохранения Украины.

В частности, сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 61 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 12 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 22 случая;
Ивано-Франковская область — 81 случай;
Кировоградская область — 15 случаев;
г. Киев — 180 случаев;
Киевская область — 70 случаев;
Львовская область — 13 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 20 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 25 случаев;
Сумская область — 30 случаев;
Тернопольская область — 114 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 7 случаев;
Черновицкая область — 171 случай;
Черкасская область — 55 случаев;
Черниговская область — 5 случаев.

Как отмечается, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 года в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщение о подозрении на COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Украине выявлено 897 больных коронавирусом COVID-19.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.


коронавирус Украина заражение эпидемия пандемия
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
02 апреля 2020, 19:16
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Олег Сенцов
Ирина Бублик
Все блоги »
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Бизнес Харькова тратит миллионы на помощь медикам, а Кернес – на зоопарк
02 апреля 2020, 11:40
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »