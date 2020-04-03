Вслед за спиртом в Украине запретили экспорт гречки
Как передает RegioNews, об этом сообщило Минэкономики со ссылкой на решение правительства.
"Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан). Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной", - говорится в сообщении.
В то же время министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречку.
Напомним, ранее киевское областное территориальное отделение АМКУ возбудило дело в отношении оптовых поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева.
Также производители хлеба заявляли о подорожании хлеба и просили запретить его экспорт.
23 марта Кабмин запретил экспорт этилового спирта с территории Украины до 1 июня 2020 года.
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