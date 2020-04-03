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03 апреля 2020, 11:51 17

Ребята, нам п***ц, - советник мэра Киева Бахматов о состоянии больниц

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03 апреля 2020, 11:51 17
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Киевский волонтерский штаб вместе с советником мэра Киева Максимом Бахматовым провел экспертный независимый аудит клинической городской больницы №17 о готовности к приему пациентов с covid-19. Выводы проверки Бахматов охарактеризовал одним неприличным словом
Фото: Страница Максима Бахматова в Facebook
Киевский волонтерский штаб вместе с советником мэра Киева Максимом Бахматовым провел экспертный независимый аудит клинической городской больницы №17 о готовности к приему пациентов с covid-19. Выводы проверки Бахматов охарактеризовал одним неприличным словом

Максим Бахматов разместил пост в Facebook, в котором рассказал о реальном состоянии одной из киевских больниц и объяснил, почему официальные данные о готовности больниц резко отличаются от реальности. Об этом пишет RegioNews.

"Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. Сегодня. Дело не одном правительстве. Это комплекс проблем", - начал Бахматов на примере статистики наличии аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Больница перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с covid-19. Общее количество аппаратов ИВЛ 24! На этом очень часто заканчиваются официальные отчеты от главных врачей главным санэпидврачам.

Но независимый и экспертный и настоящий аудит надо читать полностью. Вот вам выжимка!
Общее количество аппаратов ИВЛ - 24! Не рабочих – 8.

Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может усложняться covid-19.

Остается 6, четыре из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения covid19. Ибо другие экстренные случаи, к сожалению не пошли на карантин.
И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2.

Еще раз 2 аппарата ИВЛ для палат интенсивной терапии пациентов с covid-19" - пишет Бахматов.

Далее советник городского головы подсчитывает минимальную сумму, которую надо выложить на дозакупку необходимого:

"Аппарат ИВЛ стоит 500 тысяч гривен. Их необходимо 10 штук. Имеем уже 5 млн гривен.

Та же история с аппаратами СРАР (3 млн грн) мониторами (750 тысяч грн), аспираторами (64 тысячи грн), пульсоксиметрами (40 тысяч грн), насосами шприцевими (270 тысяч грн) и волюметричними (482 тысячи грн) - без всего этого оборудования предоставить качественную помощь невозможно!

Идем дальше. Нерабочая вентиляция. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тысяч грн). Требует технического обслуживания анализатор крови (здесь даже суммы нет – ред.)".

Таким образом, по скромным подсчетам Бахматова, на одну больницу надо не меньше 10 миллионов. И это без ежедневных потребностей, масок, спецкостюмов и лекарств.

"Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики. Нужно иметь яйца, чтобы сказать "ребята, нам п***ц", - подытожил Бахматов.

Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. Сегодня. Дело не в одном правительстве. Это комплекс проблем Перед тем, как делать...

Опубликовано Максимом Бахматовым Четверг, 2 апреля 2020 г.

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