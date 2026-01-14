18:59  14 січня
14 січня 2026, 21:24

Український фільм уперше покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі

14 січня 2026, 21:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Берлінському міжнародному кінофестивалі покажуть відреставровану версію фільму Григорія Гричера «Кришталевий палац» (1934)

Як передає RegioNews, про це повідомив продюсер проєкту Іван Козленко.

Стрічку включили до офіційної програми Berlinale Classics. Уперше в історії фестивалю в цій програмі представлена українська стрічка.

"Кришталевий палац" – це чорно-біла історична драма 1934 року, знята Григорієм Гричером-Черіковером за сценарієм Лео Мура. Фільм вийшов у прокат в УРСР 25 вересня 1934 року. За сюжетом молодий архітектор відмовляється від кар'єри у буржуазному середовищі, переходить на бік робітничого класу та долучається до боротьби з соціальною несправедливістю.

Нагадаємо, американський телеканал HBO виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль". Відповідне рішення ухвалив Касаційний цивільний суд.

