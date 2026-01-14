Український фільм уперше покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив продюсер проєкту Іван Козленко.

Стрічку включили до офіційної програми Berlinale Classics. Уперше в історії фестивалю в цій програмі представлена українська стрічка.

"Кришталевий палац" – це чорно-біла історична драма 1934 року, знята Григорієм Гричером-Черіковером за сценарієм Лео Мура. Фільм вийшов у прокат в УРСР 25 вересня 1934 року. За сюжетом молодий архітектор відмовляється від кар'єри у буржуазному середовищі, переходить на бік робітничого класу та долучається до боротьби з соціальною несправедливістю.

