11 января 2026, 08:26

Американский телеканал выплатит украинцы полмиллиона гривен за использование ее имени в сериале "Чернобыль"

11 января 2026, 08:26
иллюстративное фото: из открытых источников
Кассационный гражданский суд присудил каналу HBO выплатить супруге погибшего ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмиле Игнатенко 500 тыс. грн моральной компенсации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как отмечается, суд подтвердил факт нарушения использования ее имени и имени мужа Василия Игнатенко.

Верховный Суд подтвердил факт нарушения личного права истицы на имя, которое использовали в сериале без ее согласия, и увеличил размер возмещения ущерба до 500 тыс. грн., но разрешил оставить его имя в фильме.

Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, появился трейлер нового фильма о Мавке. Известно, что украинцам покажут образ Мавки, который будет ближе к украинской демонологии и народным преданиям.

