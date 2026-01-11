Американский телеканал выплатит украинцы полмиллиона гривен за использование ее имени в сериале "Чернобыль"
Кассационный гражданский суд присудил каналу HBO выплатить супруге погибшего ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмиле Игнатенко 500 тыс. грн моральной компенсации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Как отмечается, суд подтвердил факт нарушения использования ее имени и имени мужа Василия Игнатенко.
Верховный Суд подтвердил факт нарушения личного права истицы на имя, которое использовали в сериале без ее согласия, и увеличил размер возмещения ущерба до 500 тыс. грн., но разрешил оставить его имя в фильме.
Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.
