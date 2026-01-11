Американский телеканал выплатит украинцы полмиллиона гривен за использование ее имени в сериале "Чернобыль"

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как отмечается, суд подтвердил факт нарушения использования ее имени и имени мужа Василия Игнатенко.

Верховный Суд подтвердил факт нарушения личного права истицы на имя, которое использовали в сериале без ее согласия, и увеличил размер возмещения ущерба до 500 тыс. грн., но разрешил оставить его имя в фильме.

Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

