Появился трейлер нового фильма о Мавке

Фото из открытых источников

FILM.UA Group представили официальный трейлер фильма "Мавка. Настоящий миф". Украинцам покажут образ Мавки, который будет ближе к украинской демонологии и народным переводам

Режиссером фильма "Мавка Настоящий Миф" стала Катя Царик. Над сценарием работал Ярослав Войцешек.

"Мы стремимся показать зрителям другую Мавку – приближенную к истокам украинской демонологии и народным преданиям. Для мирового кинорынка это понятный формат романтического фэнтези, однако с уникальным украинским кодом, что делает нас заметными на глобальной карте кино", - говорит продюсер фильма Анна Елисеева.

Украинцы смогут увидеть фильм в кинотеатрах уже с 1 марта.

Напомним, что Мавку в новом фильме сыграет актриса Арина Бочарова. Роль биолога Лукьяна досталась Ивану Довженко. Это будет их дебют на большом экране.