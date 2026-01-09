20:11  08 января
09 января 2026, 01:35

Появился трейлер нового фильма о Мавке

09 января 2026, 01:35
Фото из открытых источников
FILM.UA Group представили официальный трейлер фильма "Мавка. Настоящий миф". Украинцам покажут образ Мавки, который будет ближе к украинской демонологии и народным переводам

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Режиссером фильма "Мавка Настоящий Миф" стала Катя Царик. Над сценарием работал Ярослав Войцешек.

"Мы стремимся показать зрителям другую Мавку – приближенную к истокам украинской демонологии и народным преданиям. Для мирового кинорынка это понятный формат романтического фэнтези, однако с уникальным украинским кодом, что делает нас заметными на глобальной карте кино", - говорит продюсер фильма Анна Елисеева.

Украинцы смогут увидеть фильм в кинотеатрах уже с 1 марта.

Напомним, что Мавку в новом фильме сыграет актриса Арина Бочарова. Роль биолога Лукьяна досталась Ивану Довженко. Это будет их дебют на большом экране.

