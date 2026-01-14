18:59  14 января
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 22:15

В Одесской области 11-летний мальчик сбросил собаку со склона

14 января 2026, 22:15
Фото: Нацполиция
14 января в социальных сетях распространили информацию о ребенке, который бросил со склона собаку. Правоохранители выяснили, что произошло

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители наткнулись в соцсетях на видео, где в одном из сел Сафьяновской общины раскручивает животное на поводке и сбрасывает его со склона. Выяснилось, что это был 11-летний мальчик. По словам ребенка, он все воспринимал как игру. К счастью, с животным сейчас все хорошо.

Однако на мать мальчика составили протокол о жестоком обращении с животным. Женщине грозит штраф в размере 1700 гривен.

"Полиция отмечает: за жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность, что влечет наказание от штрафа до лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области правоохранители открыли уголовное производство против 59-летнего местного жителя, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, после чего оставил на обочине за пределами села.

