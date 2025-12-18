Комплекс "Орєшнік" розмістили у Білорусі, ракета може долетіти до Києва за 2 хв

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в країні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на mlyn.by.

"Орєшнік" в Білорусі з учорашнього дня і заступає на бойове чергування", – сказав Лукашенко.

За підрахунками журналістів Telegraf, із Білорусі до Києва ця ракета долетить за 1 хв 51 сек.

Найшвидший час польоту ракети до Вільнюса – приблизно 1 хвилина 4 секунди.

Крім того, до Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хв 40 сек, до Луцька – за 1 хв 44 сек, а до Львова – 2 хв 24 сек.

"Орєшнік" – це російська балістична ракета проміжної дальності, яка, за даними українських військових, може розвивати швидкість понад 12 300 км/год. Ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення, хоча сучасні системи протиракетної оборони розроблені для протидії такому типу озброєння.

Як повідомлялось, Сили оборони України влітку 2023 року успішно знищили один з трьох "Орєшніків" на території РФ. Це зробили бійці ГУР.