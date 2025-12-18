16:44  18 грудня
У Києві з’явилось перше в Україні мобільне укриття
16:35  18 грудня
Під Дніпром студенти випадково знайшли унікальний артефакт
14:35  18 грудня
На Прикарпатті патрульний за 10 тисяч"не помітив ДТП"
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 17:21

Комплекс "Орєшнік" розмістили у Білорусі, ракета може долетіти до Києва за 2 хв

18 грудня 2025, 17:21
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в країні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на mlyn.by.

"Орєшнік" в Білорусі з учорашнього дня і заступає на бойове чергування", – сказав Лукашенко.

За підрахунками журналістів Telegraf, із Білорусі до Києва ця ракета долетить за 1 хв 51 сек.

Найшвидший час польоту ракети до Вільнюса – приблизно 1 хвилина 4 секунди.

Крім того, до Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хв 40 сек, до Луцька – за 1 хв 44 сек, а до Львова – 2 хв 24 сек.

"Орєшнік" – це російська балістична ракета проміжної дальності, яка, за даними українських військових, може розвивати швидкість понад 12 300 км/год. Ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення, хоча сучасні системи протиракетної оборони розроблені для протидії такому типу озброєння.

Як повідомлялось, Сили оборони України влітку 2023 року успішно знищили один з трьох "Орєшніків" на території РФ. Це зробили бійці ГУР.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ракета Білорусь РФ Україна війна
Дрони СБУ вразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
18 грудня 2025, 13:44
ППО знешкодила 63 з 82 російських дронів: є влучання на 12 локаціях
18 грудня 2025, 08:49
ЗСУ за добу відмінусували ще 950 російських окупантів – Генштаб
18 грудня 2025, 07:34
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На Житомирщині озброєний ножем попутник пограбував й залишив водія без авто
18 грудня 2025, 18:29
На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
18 грудня 2025, 18:15
Одна з причин вдалого просування ворога на багатьох ділянках фронту – відсутність аеророзвідки
18 грудня 2025, 18:11
Затримано двох підозрюваних за вбивство 21-річного українця у Відні
18 грудня 2025, 18:10
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" по мосту на Одещині
18 грудня 2025, 17:52
Прикордонники показали, як знищують окупантів на Північно-Слобожанському напрямку
18 грудня 2025, 17:35
На Житомирщині чоловік жорстоко побив собаку трубою та кинув напівживу тварину в закинутій будівлі
18 грудня 2025, 17:35
У Києві з’явилось перше в Україні мобільне укриття
18 грудня 2025, 16:44
Під Дніпром студенти випадково знайшли унікальний артефакт
18 грудня 2025, 16:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »