17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 20:03

Святослав Вакарчук заспівав колядку в Лондоні на благодійному концерті

16 грудня 2025, 20:03
Скріншот із відео
Виступ відбувся у публічному просторі та став частиною програми, присвяченої підтримці гуманітарних ініціатив

Про це повідомляє "За кадром", передає RegioNews.

Під час різдвяного благодійного заходу Carolling for Causes на вокзалі Сент-Панкрас у Лондоні український музикант Святослав Вакарчук виконав колядку "Нова радість стала".

За словами організаторів, концерт зібрав велику кількість слухачів, що стало рекордом для подібних заходів у цій локації. До події також долучилися українські музиканти та хор "Ліхтар". Виступи проходили у відкритому форматі, доступному для пасажирів вокзалу та гостей міста.

Основною метою заходу був збір коштів на відновлення та підтримку реанімаційного відділення дитячої лікарні "Охматдит" у Харкові. Благодійні концерти за участю українських артистів у країнах Європи дедалі частіше поєднують культурну складову з практичною допомогою медичним закладам.

Раніше повідомлялося, у Вінниці стартував благодійний напівмарафон Vinnytsia Run – 2025, під час якого учасники вийшли на дистанції, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ. Організатори анонсували нестандартні формати збору та пообіцяли оголосити проміжні результати просто під час забігу.

