В Виннице стартовал благотворительный полумарафон, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ
В воскресенье, 1 июня, в Виннице начался благотворительный полумарафон Vinnytsia Run-2025, участники которого собирают средства на дроны для украинских военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Как отметили в Винницком городском совете, это не только спортивное действо, но и благотворительная инициатива, ведь организаторы объявили сбор средств на закупку беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины.
Участники полумарафона могут принять участие в забегах на дистанциях 1, 3, 5, 10 и 21 км.
Открылись соревнования забегом ветеранов.
Маршрут проходит через центральные и магистральные улицы Винницы.
Напомним, в Виннице потерявших зрение ветеранов бесплатно обучают гончарству.
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