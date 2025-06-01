В Виннице стартовал благотворительный полумарафон, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ

фото: Фейсбук / Винницкая Федерация Триатлона

В воскресенье, 1 июня, в Виннице начался благотворительный полумарафон Vinnytsia Run-2025, участники которого собирают средства на дроны для украинских военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Как отметили в Винницком городском совете, это не только спортивное действо, но и благотворительная инициатива, ведь организаторы объявили сбор средств на закупку беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины.

Участники полумарафона могут принять участие в забегах на дистанциях 1, 3, 5, 10 и 21 км.

Открылись соревнования забегом ветеранов.

Маршрут проходит через центральные и магистральные улицы Винницы.

Напомним, в Виннице потерявших зрение ветеранов бесплатно обучают гончарству.