11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
08:43  15 декабря
На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
07:21  15 декабря
ДТП на трассе в Черкасской области: отбойник проткнул Lexus
15 декабря 2025, 09:27

Российские и белорусские шахматисты снова могут выступать под национальными символами – ФИДЕ

15 декабря 2025, 09:27
Иллюстративное фото: из открытых источников
Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) приняла решение вернуть национальные символы для российских и белорусских шахматистов

Об этом пишет "Чемпион" со ссылкой на пресс-службу федерации, передает RegioNews.

На голосование были вынесены две резолюции: от российской шахматной федерации и Совета ФИДЕ. Первая предлагала полное восстановление прав спортсменов, в то время как Совет рекомендовал восстановить только юниоров в соответствии с рекомендациями МОК.

В итоге обе резолюции набрали необходимое количество голосов:

  • За российскую резолюцию: 61 за, 51 против, 14 не голосовали, 15 воздержались.
  • За резолюцию ФИДЕ: 69 "за", 40 "против", 15 воздержались, 17 не голосовали.

В соответствии с принятыми решениями ФИДЕ:

  • будет допускать участников из России и Белоруссии к командным соревнованиям;
  • восстанавливает использование национальных символов на юношеском уровне по рекомендациям МОК;
  • разрешает проводить официальные мероприятия ФИДЕ в Беларуси.

Относительно использования флага и гимна на взрослом уровне, федерация проведет консультации по МОК и примет дополнительное решение.

Как известно, российские шахматисты отстранялись от соревнований под эгидой ФИДЕ после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Первоначально были исключены российские сборные и запрещено использование флага, гимна и официальных представителей на международных турнирах. Позже женскую команду России допустили к чемпионату мира под нейтральным статусом, а двум россиянам выдали вайлд-кард для участия в Кубке мира.

Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне активно давят на тренеров местных спортивных кружков. В частности, в Энергодаре, Бердянске и Мелитополе оккупанты начали посещать секции по плаванию и бадминтону, требуя от тренеров "воспитывать будущих патриотов России".

Россия флаг Беларусь соревнования ФИДЕ шахматы национальные символы
