Об этом пишет "Чемпион" со ссылкой на пресс-службу федерации, передает RegioNews.

На голосование были вынесены две резолюции: от российской шахматной федерации и Совета ФИДЕ. Первая предлагала полное восстановление прав спортсменов, в то время как Совет рекомендовал восстановить только юниоров в соответствии с рекомендациями МОК.

В итоге обе резолюции набрали необходимое количество голосов:

За российскую резолюцию: 61 за, 51 против, 14 не голосовали, 15 воздержались.

За резолюцию ФИДЕ: 69 "за", 40 "против", 15 воздержались, 17 не голосовали.

В соответствии с принятыми решениями ФИДЕ:

будет допускать участников из России и Белоруссии к командным соревнованиям;

восстанавливает использование национальных символов на юношеском уровне по рекомендациям МОК;

разрешает проводить официальные мероприятия ФИДЕ в Беларуси.

Относительно использования флага и гимна на взрослом уровне, федерация проведет консультации по МОК и примет дополнительное решение.

Как известно, российские шахматисты отстранялись от соревнований под эгидой ФИДЕ после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Первоначально были исключены российские сборные и запрещено использование флага, гимна и официальных представителей на международных турнирах. Позже женскую команду России допустили к чемпионату мира под нейтральным статусом, а двум россиянам выдали вайлд-кард для участия в Кубке мира.

