Російські та білоруські шахісти знову можуть виступати під національними символами – ФІДЕ
Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) ухвалила рішення повернути національні символи для російських та білоруських шахістів
Про це пише "Чемпіон" із посиланням на пресслужбу федерації, передає RegioNews.
На голосування було винесено дві резолюції: від російської шахової федерації та від Ради ФІДЕ. Перша пропонувала повне відновлення прав спортсменів, тоді як Рада рекомендувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендацій МОК.
У підсумку обидві резолюції набрали необхідну кількість голосів:
- За російську резолюцію: 61 "за", 51 "проти", 14 не голосували, 15 утримались.
- За резолюцію ФІДЕ: 69 "за", 40 "проти", 15 утримались, 17 не голосували.
Відповідно до ухвалених рішень ФІДЕ:
- допускатиме учасників з Росії та Білорусі до командних змагань;
- відновлює використання національних символів на юнацькому рівні за рекомендаціями МОК;
- дозволяє проводити офіційні заходи ФІДЕ у Білорусі.
Щодо використання прапора та гімну на дорослому рівні, федерація проведе консультації з МОК і ухвалить додаткове рішення.
Як відомо, російських шахістів відсторонювали від змагань під егідою ФІДЕ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Спочатку були виключені російські збірні та заборонено використання прапора, гімну та офіційних представників на міжнародних турнірах. Пізніше жіночу команду Росії допустили до чемпіонату світу під нейтральним статусом, а двом росіянам видали вайлд-кард для участі у Кубку світу.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни активно тиснуть на тренерів місцевих спортивних гуртків. Зокрема, в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти почали відвідувати секції з плавання та бадмінтону, вимагаючи від тренерів "виховувати майбутніх патріотів Росії".