Російські та білоруські шахісти знову можуть виступати під національними символами – ФІДЕ

Про це пише "Чемпіон" із посиланням на пресслужбу федерації, передає RegioNews.

На голосування було винесено дві резолюції: від російської шахової федерації та від Ради ФІДЕ. Перша пропонувала повне відновлення прав спортсменів, тоді як Рада рекомендувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендацій МОК.

У підсумку обидві резолюції набрали необхідну кількість голосів:

За російську резолюцію: 61 "за", 51 "проти", 14 не голосували, 15 утримались.

За резолюцію ФІДЕ: 69 "за", 40 "проти", 15 утримались, 17 не голосували.

Відповідно до ухвалених рішень ФІДЕ:

допускатиме учасників з Росії та Білорусі до командних змагань;

відновлює використання національних символів на юнацькому рівні за рекомендаціями МОК;

дозволяє проводити офіційні заходи ФІДЕ у Білорусі.

Щодо використання прапора та гімну на дорослому рівні, федерація проведе консультації з МОК і ухвалить додаткове рішення.

Як відомо, російських шахістів відсторонювали від змагань під егідою ФІДЕ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Спочатку були виключені російські збірні та заборонено використання прапора, гімну та офіційних представників на міжнародних турнірах. Пізніше жіночу команду Росії допустили до чемпіонату світу під нейтральним статусом, а двом росіянам видали вайлд-кард для участі у Кубку світу.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни активно тиснуть на тренерів місцевих спортивних гуртків. Зокрема, в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти почали відвідувати секції з плавання та бадмінтону, вимагаючи від тренерів "виховувати майбутніх патріотів Росії".