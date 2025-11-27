Фото: Anadolu Ajansı

Про це розповіла голова дипломатії ЄС Кая Каллас, передає RegioNews.

Вона звернула увагу на історичні агресивні дії Росії, зазначивши, що протягом останнього століття Москва здійснила вторгнення в понад 19 держав, деякі з них зазнали нападів по кілька разів. При цьому жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію.

За словами Каллас, ця історична тенденція має враховуватися під час формування будь-яких мирних угод, щоб забезпечити ефективні механізми для отримання поступок від російської сторони. Вона наголосила на важливості дипломатичного підходу, який передбачає гарантії безпеки та захист інтересів країн, які постраждали від агресії.

Представник ЄС також підкреслила, що у переговорах слід спиратися на факти минулого, щоб уникнути повторення конфліктів та забезпечити стабільність у регіоні. Це, за її словами, стане основою для будь-яких домовленостей, спрямованих на мир і безпеку.

Раніше повідомлялося, Європейський Союз планує виділити Україні новий транш оборонної допомоги на суму близько 80 млн євро. Джерела зазначають, що пріоритетними напрямами фінансування стануть дрони та системи протиповітряної оборони.