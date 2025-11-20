17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 20:04

Bitcoin и Ethereum продолжают стремительное падение: что происходит с криптой

20 ноября 2025, 20:04
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Украина про главное
Читайте також
українською мовою

Курс ведущих криптовалют резко упал, Bitcoin опустился ниже $88 000, Ethereum – до отметки менее $2 900

Об этом сообщают в Телеграмм-каналах, ссылаясь на данные ByBit, передает RegioNews.

За последние сутки курс Bitcoin зафиксировал существенное проседание и опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов. По данным биржи ByBit, стоимость основной криптовалюты уменьшилась до уровня около 87-88 тысяч долларов. Аналитики отмечают, что падение продолжается несколько дней подряд, а рынок реагирует повышенной волатильностью на новостной фон и поведение крупных инвесторов.

Снижение коснулось не только Bitcoin. Второй по капитализации цифровой актив – Ethereum – тоже значительно подешевел. Его цена опустилась ниже 2900 долларов за монету, что обновило минимальные показатели за последние недели. Эксперты указывают на возможные причины такого движения: глобальные экономические риски, изменения в регуляторной политике и охлаждение интереса инвесторов.

Специалисты по крипторынку предупреждают, что нынешнее понижение может стать предпосылкой для дальнейших колебаний, ведь в периоды падения часто усиливается давление на малых трейдеров и растет количество продаж. Участники рынка внимательно следят за динамикой торгов, ведь в ближайшие дни могут определить дальнейшую тенденцию для ключевых цифровых активов.

Ранее сообщалось, кинопродюсер Эльвира Гаврилова-Патерсон, которая финансировала фильм Шона Пенна о Зеленском и имела доступ к президентскому бункеру, оказалась в центре международного криптоскандала на миллиард долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
рынок криптовалюта падение Ethereum Bitcoin падение курса
Кинопродюсер, финансировавшая фильм о Зеленском, фигурирует в международном криптоскандале
17 ноября 2025, 11:24
В Одесской области дроны РФ атаковали рынок: двое погибших, семь раненых
14 ноября 2025, 12:43
В Украине падают цены на подсолнечное масло: что происходит на внутреннем рынке
06 ноября 2025, 23:30
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе": готовится подозрение для загадочного Али Бабы
20 ноября 2025, 20:41
Хотели "закрыть дело о СОЧ": в Одессе волонтер благотворительного фонда за более 40 тысяч долларов "помогал" военному
20 ноября 2025, 20:14
Три пути для Украины: плохой мир, ничего не менять или военный переворот
20 ноября 2025, 20:08
В Украине от осложнений гриппа и ОРВИ уже умерли 71 человек – ЦОЗ
20 ноября 2025, 19:47
На Днепропетровщине поезд насмерть сбил человека
20 ноября 2025, 19:40
У Трампа прописали для Украины условия на которых заключать перемирие
20 ноября 2025, 19:39
На Днепропетровщине правоохранители эвакуировали раненую женщину под прицелом русского дрона
20 ноября 2025, 19:35
Зеленский может объявить виновным в кризисе Давида Арахамию: лишить руководства фракцией и ввести санкции
20 ноября 2025, 19:25
Нардеп Мокан отказался от встречи с Зеленским – ожидал кадровых решений
20 ноября 2025, 19:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »