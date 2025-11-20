Фото: Телеграмм/Украина про главное

Об этом сообщают в Телеграмм-каналах, ссылаясь на данные ByBit, передает RegioNews.

За последние сутки курс Bitcoin зафиксировал существенное проседание и опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов. По данным биржи ByBit, стоимость основной криптовалюты уменьшилась до уровня около 87-88 тысяч долларов. Аналитики отмечают, что падение продолжается несколько дней подряд, а рынок реагирует повышенной волатильностью на новостной фон и поведение крупных инвесторов.

Снижение коснулось не только Bitcoin. Второй по капитализации цифровой актив – Ethereum – тоже значительно подешевел. Его цена опустилась ниже 2900 долларов за монету, что обновило минимальные показатели за последние недели. Эксперты указывают на возможные причины такого движения: глобальные экономические риски, изменения в регуляторной политике и охлаждение интереса инвесторов.

Специалисты по крипторынку предупреждают, что нынешнее понижение может стать предпосылкой для дальнейших колебаний, ведь в периоды падения часто усиливается давление на малых трейдеров и растет количество продаж. Участники рынка внимательно следят за динамикой торгов, ведь в ближайшие дни могут определить дальнейшую тенденцию для ключевых цифровых активов.

