20 листопада 2025, 20:04

Bitcoin і Ethereum продовжують стрімке падіння: що відбувається з криптою

20 листопада 2025, 20:04
фото: Телеграм/Україна про Головне
Курс провідних криптовалют різко впав, Bitcoin опустився нижче $88 000, Ethereum – до позначки менше $2 900

Про це повідомляють у Телеграм-каналах, посилаючись на дані ByBit, передає RegioNews.

Протягом останньої доби курс Bitcoin зафіксував суттєве просідання і опустився нижче позначки у 100 тисяч доларів. За даними біржі ByBit, вартість основної криптовалюти зменшилася до рівня близько 87–88 тисяч доларів. Аналітики зазначають, що падіння триває вже кілька днів поспіль, а ринок реагує підвищеною волатильністю на новинний фон та поведінку великих інвесторів.

Зниження торкнулося не лише Bitcoin. Другий за капіталізацією цифровий актив – Ethereum – також значно подешевшав. Його ціна опустилася нижче 2 900 доларів за монету, що оновило мінімальні показники за останні тижні. Експерти вказують на можливі причини такого руху: глобальні економічні ризики, зміни в регуляторній політиці та загальне охолодження інтересу інвесторів.

Фахівці з крипторинку попереджають, що нинішнє зниження може стати передумовою для подальших коливань, адже в періоди падіння часто посилюється тиск на малих трейдерів і зростає кількість продажів. Учасники ринку уважно стежать за динамікою торгів, адже найближчі дні можуть визначити подальшу тенденцію для ключових цифрових активів.

Раніше повідомлялося, кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон, яка фінансувала фільм Шона Пенна про Зеленського та мала доступ до президентського бункера, опинилася в центрі міжнародного криптоскандалу на мільярд доларів.

