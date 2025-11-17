У Румунії проводять евакуацію через атаку РФ на Україну: деталі

Внаслідок нічної атаки дронів на територію України в районі міста Ізмаїл Одеської області спалахнула пожежа на судні, завантаженому зрідженим нафтовим газом. Через близькість до кордону Румунії та характер вантажу місцева влада оперативно провела першу оцінку потенційних ризиків та запровадила запобіжну евакуацію.

Про це повідомляє Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії, передає RegioNews.

Врахувавши можливі наслідки, органи місцевої влади у координації зі структурами Міністерства внутрішніх справ Румунії, відповідальними за реагування на надзвичайні ситуації, ухвалили рішення про превентивну евакуацію людей та тварин, які перебувають поблизу. Цей захід залишатиметься чинним до повної ліквідації будь-яких загроз для населення.

Паралельно було активовано Окружний комітет з надзвичайних ситуацій, який постійно відстежує розвиток подій та координує всі необхідні заходи реагування. Для оцінки та моніторингу ризиків до району вирушили головний інспектор, префект округу та підрозділи пожежників, що здійснюють розвідку, спостереження та оперативний супровід.

Станом на цей час із населеного пункту Плауру евакуйовано 15 осіб, яких транспортували до села Сеатальхіой у спеціально підготовлені місця, надані місцевою владою. Операція триває.

Через небезпечну ситуацію, зафіксовану поблизу румуно-українського кордону в районі Плауру, повіт Тульча, інспекторат ISU Tulcea надіслав мешканцям регіону повідомлення RO-ALERT з попередженням та вказівками безпеки у радіусі близько 5 км.

Текст повідомлення RO-ALERT:

"Основний ризик – вибух у районі Плауру. Уникайте території та залишайте небезпечну зону! Дотримуйтесь рекомендацій влади, включно з інструкціями служб, що проводять евакуацію на відкритій місцевості, обмеження руху та перенаправлення маршрутів".

Як відомо, у ніч на 17 листопада росіяни атакували дронами морський порт в Ізмаїлі Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено портову інфраструктуру та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. Окрім портової інфраструктури і суден, внаслідок нічної атаки росіян на Одеську область було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.