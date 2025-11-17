18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 18:06

У Румунії проводять евакуацію через атаку РФ на Україну: деталі

17 листопада 2025, 18:06
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Внаслідок нічної атаки дронів на територію України в районі міста Ізмаїл Одеської області спалахнула пожежа на судні, завантаженому зрідженим нафтовим газом. Через близькість до кордону Румунії та характер вантажу місцева влада оперативно провела першу оцінку потенційних ризиків та запровадила запобіжну евакуацію.

Про це повідомляє Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії, передає RegioNews.

Врахувавши можливі наслідки, органи місцевої влади у координації зі структурами Міністерства внутрішніх справ Румунії, відповідальними за реагування на надзвичайні ситуації, ухвалили рішення про превентивну евакуацію людей та тварин, які перебувають поблизу. Цей захід залишатиметься чинним до повної ліквідації будь-яких загроз для населення.

Паралельно було активовано Окружний комітет з надзвичайних ситуацій, який постійно відстежує розвиток подій та координує всі необхідні заходи реагування. Для оцінки та моніторингу ризиків до району вирушили головний інспектор, префект округу та підрозділи пожежників, що здійснюють розвідку, спостереження та оперативний супровід.

Станом на цей час із населеного пункту Плауру евакуйовано 15 осіб, яких транспортували до села Сеатальхіой у спеціально підготовлені місця, надані місцевою владою. Операція триває.

Через небезпечну ситуацію, зафіксовану поблизу румуно-українського кордону в районі Плауру, повіт Тульча, інспекторат ISU Tulcea надіслав мешканцям регіону повідомлення RO-ALERT з попередженням та вказівками безпеки у радіусі близько 5 км.

Текст повідомлення RO-ALERT:

"Основний ризик – вибух у районі Плауру. Уникайте території та залишайте небезпечну зону! Дотримуйтесь рекомендацій влади, включно з інструкціями служб, що проводять евакуацію на відкритій місцевості, обмеження руху та перенаправлення маршрутів".

Як відомо, у ніч на 17 листопада росіяни атакували дронами морський порт в Ізмаїлі Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено портову інфраструктуру та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. Окрім портової інфраструктури і суден, внаслідок нічної атаки росіян на Одеську область було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація газ Руминія судно Ізмаїл Одеська область
У порту Ізмаїл після атаки загорілося обладнання на турецькому судні
17 листопада 2025, 14:14
Ворог пошкодив об'єкт ДТЕК на Одещині: 32 тис. родин без світла
17 листопада 2025, 09:26
Росіяни масовано атакували енергетичну та портову інфраструктуру Одещини: ушкоджені кілька суден
17 листопада 2025, 08:34
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
В Україні почали автоматично стягувати податкові борги
17 листопада 2025, 18:34
Прокурор САП вимагає взяти Чернишова під варту із заставою 55 млн грн
17 листопада 2025, 18:32
У Слузі народу назріває бунт через Єрмака, – нардеп
17 листопада 2025, 18:24
Голова "Укрпошти" заробляє понад пів мільйона на місяць: Ігор Смілянський розповів про своє життя та роботу
17 листопада 2025, 18:01
Вбив ударом у серце: у Кривому Розі затримали підозрюваного за вбивство 16-річного підлітка біля готелю
17 листопада 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »