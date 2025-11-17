18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 17:42

Польща під ударом диверсій: армія перевірить 120 км шляхів до кордону з Україною

17 листопада 2025, 17:42
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Польща підтвердила, що пошкодження на стратегічній залізничній лінії, яка веде до кордону з Україною, є результатом навмисного саботажу. Про це заявили прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та міністр внутрішніх справ Марцин Кервинський

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

"Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу", — зазначив Кервинський.

Влада Польщі вже розпочала перевірку ще одного ділянки цієї ж залізничної магістралі, де також зафіксовано пошкодження шляхів. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш додав, що польська армія перевірить безпеку решти 120 км залізничних шляхів, які ведуть до українського кордону, аби уникнути повторення інцидентів.

У своєму відеозверненні Туск підтвердив, що вибух на залізниці був спробою підірвати потяг на маршруті Варшава-Люблін. "Це вважається спробою дестабілізувати та знищити залізничну інфраструктуру, що могло призвести до катастрофи", — наголосив він.

За даними польських ЗМІ, ще один схожий інцидент стався далі на сході країни — на тій самій залізничній лінії біля міста Пуливи, де пасажирський потяг з 475 людьми ледь не потрапив в аварію. Прем'єр-міністр підкреслив, що всі наявні дані вказують на навмисний характер цих інцидентів.

"На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з умисним діянням — актом саботажу. На щастя, трагедії вдалося уникнути, але ситуація дуже серйозна", — заявив Туск.

Як стало відомо, вибух на залізниці стався на важливому маршруті, що веде до польсько-українського кордону, і його мета була зруйнувати частину залізничної інфраструктури. Залізничники повідомили про пошкодження шляхів поблизу станції PKP Mika в районі Жичина Гарволинського повіту Мазовецького воєводства. Туск зазначив, що вибуховий пристрій був встановлений саме на ділянці "Варшава - Люблін", якою також транспортується допомога для України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія війна Польща
У листі фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачено, що війна в Україні закінчиться 2026 року – ЗМІ
17 листопада 2025, 17:34
У порту Ізмаїл після атаки загорілося обладнання на турецькому судні
17 листопада 2025, 14:14
За тиждень українські прикордонники знищили 434 окупанта і понад 150 одиниць ворожої техніки
17 листопада 2025, 12:22
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
В Україні почали автоматично стягувати податкові борги
17 листопада 2025, 18:34
Прокурор САП вимагає взяти Чернишова під варту із заставою 55 млн грн
17 листопада 2025, 18:32
У Слузі народу назріває бунт через Єрмака, – нардеп
17 листопада 2025, 18:24
У Румунії проводять евакуацію через атаку РФ на Україну: деталі
17 листопада 2025, 18:06
Голова "Укрпошти" заробляє понад пів мільйона на місяць: Ігор Смілянський розповів про своє життя та роботу
17 листопада 2025, 18:01
Вбив ударом у серце: у Кривому Розі затримали підозрюваного за вбивство 16-річного підлітка біля готелю
17 листопада 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »