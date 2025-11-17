Польща під ударом диверсій: армія перевірить 120 км шляхів до кордону з Україною

Польща підтвердила, що пошкодження на стратегічній залізничній лінії, яка веде до кордону з Україною, є результатом навмисного саботажу. Про це заявили прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та міністр внутрішніх справ Марцин Кервинський

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

"Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу", — зазначив Кервинський.

Влада Польщі вже розпочала перевірку ще одного ділянки цієї ж залізничної магістралі, де також зафіксовано пошкодження шляхів. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш додав, що польська армія перевірить безпеку решти 120 км залізничних шляхів, які ведуть до українського кордону, аби уникнути повторення інцидентів.

У своєму відеозверненні Туск підтвердив, що вибух на залізниці був спробою підірвати потяг на маршруті Варшава-Люблін. "Це вважається спробою дестабілізувати та знищити залізничну інфраструктуру, що могло призвести до катастрофи", — наголосив він.

За даними польських ЗМІ, ще один схожий інцидент стався далі на сході країни — на тій самій залізничній лінії біля міста Пуливи, де пасажирський потяг з 475 людьми ледь не потрапив в аварію. Прем'єр-міністр підкреслив, що всі наявні дані вказують на навмисний характер цих інцидентів.

"На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з умисним діянням — актом саботажу. На щастя, трагедії вдалося уникнути, але ситуація дуже серйозна", — заявив Туск.

Як стало відомо, вибух на залізниці стався на важливому маршруті, що веде до польсько-українського кордону, і його мета була зруйнувати частину залізничної інфраструктури. Залізничники повідомили про пошкодження шляхів поблизу станції PKP Mika в районі Жичина Гарволинського повіту Мазовецького воєводства. Туск зазначив, що вибуховий пристрій був встановлений саме на ділянці "Варшава - Люблін", якою також транспортується допомога для України.