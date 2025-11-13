14:39  13 ноября
13 ноября 2025, 20:42

В польском поезде женщина размахивала ножом, пела гимн Украины и ругалась

13 ноября 2025, 20:42
Читайте також українською мовою
Фото: кадр с видео
Читайте також
українською мовою

В Польше правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего в пассажирском поезде инцидента, где женщина устроила агрессивную сцену с ножом

Об этом сообщает Телеграмм-канал Труха-Украина, передает RegioNews.

В Польше произошел инцидент в пассажирском поезде, где женщина вела себя агрессивно, ругалась, пела гимн Украины и размахивала ножом. Об этом сообщило издание Wiadomości, ссылаясь на очевидцев происшествия.

Согласно информации польских СМИ, инцидент произошел во время проверки билетов. Пассажирка начала конфликтовать с контролерами, после чего вытащила нож и принялась угрожать им людям в вагоне. В этот момент она громко кричала нецензурные слова и пела гимн Украины.

Свидетели рассказали, что ситуация длилась несколько минут, пока один из пассажиров не вмешался – мужчина ударил женщину чемоданом, чтобы остановить ее. После этого другие пассажиры вызвали полицию, задержавшую правонарушительницу.

Как отмечают польские журналисты, женщина, вероятно, гражданка Украины. В полиции пока не подтвердили ее личность, однако сообщили, что проверяют обстоятельства инцидента и мотивы такого поведения.

Напомним, во Львове пятеро подростков в возрасте 15-16 лет напали на 27-летнюю пассажирку трамвая №8 – один из них несколько раз ударил женщину кулаком в лицо, после чего вся компания скрылась с места происшествия.

агрессия поезд инцидент Польша женщина пассажиры
