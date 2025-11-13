Фото: кадр з відео

У Польщі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, що стався у пасажирському потязі, де жінка влаштувала агресивну сцену з ножем

Про це повідомляє Телеграм-канал Труха-Україна, передає RegioNews.

У Польщі стався інцидент у пасажирському потязі, де жінка поводилася агресивно, лаялася, співала гімн України та розмахувала ножем. Про це повідомило видання Wiadomości, посилаючись на очевидців події.

За інформацією польських ЗМІ, інцидент стався під час перевірки квитків. Пасажирка почала конфліктувати з контролерами, після чого витягла ніж і почала погрожувати ним людям у вагоні. У цей момент вона гучно вигукувала нецензурні слова та співала гімн України.

Свідки розповіли, що ситуація тривала кілька хвилин, доки один із пасажирів не втрутився – чоловік вдарив жінку валізою, аби зупинити її. Після цього інші пасажири викликали поліцію, яка затримала правопорушницю.

Як зазначають польські журналісти, жінка, ймовірно, є громадянкою України. У поліції поки що не підтвердили її особу, проте повідомили, що перевіряють обставини інциденту та мотиви такої поведінки.

