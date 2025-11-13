14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 20:42

У польському потязі жінка з ножем співала гімн України й лаялася

13 листопада 2025, 20:42
Фото: кадр з відео
У Польщі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, що стався у пасажирському потязі, де жінка влаштувала агресивну сцену з ножем

Про це повідомляє Телеграм-канал Труха-Україна, передає RegioNews.

У Польщі стався інцидент у пасажирському потязі, де жінка поводилася агресивно, лаялася, співала гімн України та розмахувала ножем. Про це повідомило видання Wiadomości, посилаючись на очевидців події.

За інформацією польських ЗМІ, інцидент стався під час перевірки квитків. Пасажирка почала конфліктувати з контролерами, після чого витягла ніж і почала погрожувати ним людям у вагоні. У цей момент вона гучно вигукувала нецензурні слова та співала гімн України.

Свідки розповіли, що ситуація тривала кілька хвилин, доки один із пасажирів не втрутився – чоловік вдарив жінку валізою, аби зупинити її. Після цього інші пасажири викликали поліцію, яка затримала правопорушницю.

Як зазначають польські журналісти, жінка, ймовірно, є громадянкою України. У поліції поки що не підтвердили її особу, проте повідомили, що перевіряють обставини інциденту та мотиви такої поведінки.

Нагадаємо, у Львові п'ятеро підлітків віком 15-16 років напали на 27-річну пасажирку трамвая №8 – один із них кілька разів вдарив жінку кулаком у обличчя, після чого вся компанія втекла з місця події.

