11 листопада 2025, 22:39

Венесуела готується до партизанської війни у разі атаки США — Reuters

11 листопада 2025, 22:39
Венесуельська влада готує стратегію партизанської війни на випадок можливої наземної операції Сполучених Штатів

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, наближені до уряду Ніколаса Мадуро, передає RegioNews.

За інформацією агентства, Каракас розробляє дві основні стратегії оборони. Перша передбачає створення мережі малих військових підрозділів у понад 280 точках по всій країні, які повинні будуть проводити диверсії та партизанські дії проти американських військ.

Друга стратегія спрямована на дестабілізацію ситуації всередині країни у разі нападу — уряд планує використати розвідувальні служби та озброєних прихильників правлячої партії для організації заворушень у Каракасі, щоб зробити місто "некерованим" для іноземних сил.

"Ми не протягнемо і двох годин у звичайній війні", — зізнався один із співрозмовників Reuters.

Інше джерело додало: "Ми не готові протистояти одній із найпотужніших армій світу".

Уряд Мадуро офіційно заявляє, що країна готова до будь-якого сценарію, однак джерела агентства стверджують, що військова підготовка Венесуели обмежена, а ресурсів для тривалого протистояння немає.

Раніше у західних ЗМІ з’являлася інформація, що США можуть готувати операцію проти режиму Мадуро. Зокрема, The Wall Street Journal писало про можливі удари по військових об’єктах у Венесуелі.

Водночас президент США Дональд Трамп публічно заперечив плани атакувати країну, заявивши, що Вашингтон "не шукає війни з Каракасом".

