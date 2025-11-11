18:44  11 ноября
11 ноября 2025, 21:27

В Болгарии остался бензин всего на месяц из-за санкций США против "Лукойла": подробности

11 ноября 2025, 21:27
Болгария имеет запасы бензина примерно на 35 дней, а дизельного горючего - более 50 дней.

Об этом, как пишет Reuters, сообщил глава Государственного агентства по резервам Болгарии Асен Асенов, передает RegioNews.

Это происходит на фоне вступления в силу санкций США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" 21 ноября.

Крупнейший нефтяной завод Болгарии в Бургасе и значительная часть нефтехранилищ и трубопроводной инфраструктуры страны принадлежат "Лукойлу". Санкции вызвали обеспокоенность по поводу стабильности поставок горючего накануне зимы.

Аналитики отмечают, что у Болгарии запасы сырой нефти за пределами страны и около 50% готового горючего хранится в других странах ЕС, но их придется импортировать до того, как трубопроводная сеть "Лукойла" попадет под санкции.

