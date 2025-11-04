В Ровенской области подросток обжегся, разжигая печь бензином

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Мирогоща Первая Дубенского района подросток травмировался, когда пытался разжечь печь с помощью бензина

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел ночью.

В результате резкого возгорания парень получил ожоги лица и шеи. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Спасатели отмечают: использовать бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости для разжигания печей и каминов категорически запрещено, ведь это может привести к взрыву, возгоранию одежды и тяжелым травмам.

Жителей призывают соблюдать осторожность с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, в Николаевской области женщина пыталась растопить печь газовым баллончиком – он вспыхнул. Пострадала сама женщина и 14-летний парень. У обоих – ожоги живота, рук и лица.