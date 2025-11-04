12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 13:37

В Ровенской области подросток обжегся, разжигая печь бензином

04 ноября 2025, 13:37
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В селе Мирогоща Первая Дубенского района подросток травмировался, когда пытался разжечь печь с помощью бензина

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел ночью.

В результате резкого возгорания парень получил ожоги лица и шеи. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Спасатели отмечают: использовать бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости для разжигания печей и каминов категорически запрещено, ведь это может привести к взрыву, возгоранию одежды и тяжелым травмам.

Жителей призывают соблюдать осторожность с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, в Николаевской области женщина пыталась растопить печь газовым баллончиком – он вспыхнул. Пострадала сама женщина и 14-летний парень. У обоих – ожоги живота, рук и лица.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГСЧС бензин Ровенская область больница Ожог подросток печь
В Ровенской области 15-летний водитель мопеда сбил 14-летнюю девушку – оба в больнице
03 ноября 2025, 12:47
Решилась из-за больших долгов: в Ровенской области женщина ограбила собственную родственницу
29 октября 2025, 21:50
В Ровенской области водитель BMW сбил трех пешеходов: среди пострадавших двухлетний ребенок
28 октября 2025, 12:12
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 13:50
Украинские военные уничтожили две лодки с оккупантами, пытавшимися форсировать Днепр
04 ноября 2025, 13:41
Украина приблизилась к стандартам ЕС: принят закон о скоростном мобильном интернете
04 ноября 2025, 13:36
Россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях
04 ноября 2025, 13:29
В Одессе будут судить бывшую почтальоншу, которая присваивала пенсии людей
04 ноября 2025, 13:24
В Житомирской области женщина повредила служебный автомобиль полиции во время вызова на домашнее насилие
04 ноября 2025, 13:18
В Одессе задержан злоумышленник, который за 5500 долларов обещал "отмазать" мужчину от армии и трудоустроить в СБУ
04 ноября 2025, 13:03
Скандальный киевский пункт ТЦК на ДВРЗ расформирован – нардеп
04 ноября 2025, 12:56
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
04 ноября 2025, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »