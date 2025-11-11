У Болгарії залишився бензин лише на місяць через санкції США проти "Лукойла": подробиці

Про це, як пише Reuters, повідомив голова Державного агентства з резервів Болгарії Асен Асенов, передає RegioNews.

Це відбувається на тлі набуття чинності санкцій США проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть" 21 листопада.

Найбільший нафтовий завод Болгарії у Бургасі та значна частина нафтосховищ і трубопровідної інфраструктури країни належать "Лукойлу". Санкції викликали занепокоєння щодо стабільності постачання пального напередодні зими.

Аналітики зазначають, що Болгарія має запаси сирої нафти за межами країни і близько 50% готового пального зберігається в інших країнах ЄС, але їх доведеться імпортувати до того, як трубопровідна мережа "Лукойла" потрапить під санкції.

Як відомо, Болгарія наразі має запаси бензину приблизно на 35 днів, а дизельного пального – понад 50 днів.

