11 листопада 2025, 21:27

У Болгарії залишився бензин лише на місяць через санкції США проти "Лукойла": подробиці

11 листопада 2025, 21:27
Болгарія має запаси бензину приблизно на 35 днів, а дизельного пального — понад 50 днів

Про це, як пише Reuters, повідомив голова Державного агентства з резервів Болгарії Асен Асенов, передає RegioNews.

Це відбувається на тлі набуття чинності санкцій США проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть" 21 листопада.

Найбільший нафтовий завод Болгарії у Бургасі та значна частина нафтосховищ і трубопровідної інфраструктури країни належать "Лукойлу". Санкції викликали занепокоєння щодо стабільності постачання пального напередодні зими.

Аналітики зазначають, що Болгарія має запаси сирої нафти за межами країни і близько 50% готового пального зберігається в інших країнах ЄС, але їх доведеться імпортувати до того, як трубопровідна мережа "Лукойла" потрапить під санкції.

санкції бензин Болгарія
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
