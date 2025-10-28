15:29  28 октября
28 октября 2025, 16:42

12-летний мальчик скончался после опасного TikTok-челленджа: семья призывает родителей быть бдительными

28 октября 2025, 16:42
Читайте також
Читайте також
українською мовою

В Великобритании трагически погиб 12-летний Оливер Горман из города Гайд (Теймсайд) после участия в опасном онлайн-челендже, известном как «хромирование» — вдыхание паров аэрозольного дезодоранта

Об этом сообщает Metro, передает RegioNews.

Мальчика нашли без сознания в собственной спальне после того, как семья вернулась из отпуска. Несмотря на попытки матери провести реанимацию, спасти Оливера не удалось.

Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вдыхания бутана, содержащегося в дезодорантах. У комнаты мальчика нашли несколько пустых баллонов. Коронер Эндрю Бриджмен признал произошедшее несчастным случаем, но отметил опасность так называемого "рекреационного удовольствия", которое может стоить жизни.

В ходе расследования выяснилось, что подобные видео активно распространяются в TikTok и других соцсетях. Коронер выразил "глубокую обеспокоенность" из-за легкого доступа детей к таким челленджам и заявил, что обратится к британскому министру культуры по усилению контроля за платформами.

Мать мальчика Клер Гиллеспи обратилась к родителям с просьбой не держать аэрозольные дезодоранты дома:

"Это произошло мгновенно. Он провел в своей спальне 20 минут – и его уже не стало".

Представители TikTok заявили, что не разрешают контент, пропагандирующий опасные действия, и отрицали существование тренда "хромирования" на платформе.

Семья планирует передать телефон Оливера производителю, чтобы выяснить, был ли мальчик знаком с опасным челленджем.

Напомним, ранее в Великобритании медики сообщали о росте количества подростков, которые попадают в больницы из-за "хромирования" — вдыхания аэрозолей, что может привести к остановке сердца.

