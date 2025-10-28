12-річний хлопчик помер після небезпечного TikTok-челенджу: родина закликає батьків бути пильними

У Великій Британії трагічно загинув 12-річний Олівер Горман із міста Гайд (Теймсайд) після участі в небезпечному онлайн-челенджі, відомому як «хромування» — вдихання парів аерозольного дезодоранту

Про це повідомляє Metro, передає RegioNews.

Хлопчика знайшли непритомним у власній спальні після того, як родина повернулася з відпустки. Попри спроби матері провести реанімацію, врятувати Олівера не вдалося.

Розтин показав, що смерть настала внаслідок вдихання бутану, який міститься в дезодорантах. Біля кімнати хлопчика знайшли кілька порожніх балонів. Коронер Ендрю Бриджмен визнав подію нещасним випадком, але наголосив на небезпеці так званого "рекреаційного задоволення", яке може коштувати життя.

Під час розслідування з’ясувалося, що подібні відео активно поширюються у TikTok та інших соцмережах. Коронер висловив "глибоке занепокоєння" через легкий доступ дітей до таких челенджів і заявив, що звернеться до британського міністра культури щодо посилення контролю за платформами.

Мати хлопчика, Клер Гіллеспі, звернулася до батьків із проханням не тримати аерозольні дезодоранти вдома:

"Це сталося миттєво. Він провів у своїй спальні 20 хвилин — і його вже не стало".

Представники TikTok заявили, що не дозволяють контент, який пропагує небезпечні дії, та заперечили існування тренду "хромування" на платформі.

Родина планує передати телефон Олівера виробнику, щоб з’ясувати, чи був хлопчик знайомий із небезпечним челенджем.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії медики повідомляли про зростання кількості підлітків, які потрапляють до лікарень через "хромування" — вдихання аерозолів, що може призвести до зупинки серця.