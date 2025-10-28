15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 16:42

12-річний хлопчик помер після небезпечного TikTok-челенджу: родина закликає батьків бути пильними

28 жовтня 2025, 16:42
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Великій Британії трагічно загинув 12-річний Олівер Горман із міста Гайд (Теймсайд) після участі в небезпечному онлайн-челенджі, відомому як «хромування» — вдихання парів аерозольного дезодоранту

Про це повідомляє Metro, передає RegioNews.

Хлопчика знайшли непритомним у власній спальні після того, як родина повернулася з відпустки. Попри спроби матері провести реанімацію, врятувати Олівера не вдалося.

Розтин показав, що смерть настала внаслідок вдихання бутану, який міститься в дезодорантах. Біля кімнати хлопчика знайшли кілька порожніх балонів. Коронер Ендрю Бриджмен визнав подію нещасним випадком, але наголосив на небезпеці так званого "рекреаційного задоволення", яке може коштувати життя.

Під час розслідування з’ясувалося, що подібні відео активно поширюються у TikTok та інших соцмережах. Коронер висловив "глибоке занепокоєння" через легкий доступ дітей до таких челенджів і заявив, що звернеться до британського міністра культури щодо посилення контролю за платформами.

Мати хлопчика, Клер Гіллеспі, звернулася до батьків із проханням не тримати аерозольні дезодоранти вдома:

"Це сталося миттєво. Він провів у своїй спальні 20 хвилин — і його вже не стало".

Представники TikTok заявили, що не дозволяють контент, який пропагує небезпечні дії, та заперечили існування тренду "хромування" на платформі.

Родина планує передати телефон Олівера виробнику, щоб з’ясувати, чи був хлопчик знайомий із небезпечним челенджем.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії медики повідомляли про зростання кількості підлітків, які потрапляють до лікарень через "хромування" — вдихання аерозолів, що може призвести до зупинки серця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Британія смерті підліток
Врізався у стовп: на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст
28 жовтня 2025, 10:09
В поліції розповіли подробиці ДТП на Львівщині: загинув 15-річний пасажир
27 жовтня 2025, 10:28
На Запоріжжі 13-річний хлопець отримав поранення після вибуху патрона
21 жовтня 2025, 21:12
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Корупція в оборонці: посадовці Держспецзв’язку розікрали 90 млн грн на дронах, — НАБУ
28 жовтня 2025, 18:17
Пограбування "на побаченні": у Харкові чоловік познайомився з жінкою та вкрав її гроші
28 жовтня 2025, 17:40
На Харківщині відбудеться онлайн-семінар про соціальну відповідальність бізнесу
28 жовтня 2025, 17:35
5 тисяч доларів за "проїзд": на Рівненщині викрили організатора схеми для ухилянтів
28 жовтня 2025, 16:55
У Карпатах попереджають про сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки
28 жовтня 2025, 16:34
На Тернопільщині судитимуть водія кросовера, який збив на смерть 75-річного чоловіка
28 жовтня 2025, 16:17
Компанія Fire Point, яка стала провідним постачальником дронів для ЗСУ, може бути пов'язана із Міндічем – ЗМІ
28 жовтня 2025, 15:53
Думав, що це авто ТЦК: в Одесі кур'єр підпалював авто військових за гроші
28 жовтня 2025, 15:45
Реєстр дропів: українців і бізнес, які зловживають банківськими рахунками, вноситимуть до "чорного списку", — законопроєкт
28 жовтня 2025, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »