Фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 27 октября, около 20:00 в селе Чарторыйск Камень-Каширского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подросток на мотоцикле Geon не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и врезался в бетонную электроопору. От полученных травм 16-летний парень погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.

