Фото: кадр з відео

Під час телевізійних дебатів сталася трагедія – кандидат у депутати раптово знепритомнів у прямому ефірі та згодом помер у лікарні

Про це повідомляє видання Página, передає RegioNews.

Інцидент стався у студії під час обговорення передвиборчих питань за участі кількох претендентів на депутатські мандати. За словами очевидців, Даміані виступав перед аудиторією, коли раптово втратив свідомість. До нього негайно викликали медиків, які доставили чоловіка до лікарні, однак лікарі констатували смерть. За попередніми даними, причиною стала серцева недостатність, ймовірно спричинена інфарктом.

Місцева влада та політичні діячі висловили співчуття рідним і колегам померлого. Губернатор провінції Місьйонес Уго Паслаккуа зазначив, що Ернан Даміані був активним громадським діячем і залишався відданим своїм переконанням до останніх днів.

Смерть кандидата викликала широкий резонанс у політичних колах країни.

