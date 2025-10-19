13:13  19 жовтня
19 жовтня 2025, 08:59

В Аргентині під час теледебатів помер 66-річний кандидат у депутати

19 жовтня 2025, 08:59
Читайте также
Фото: кадр з відео
Читайте также
на русском языке

Під час телевізійних дебатів сталася трагедія – кандидат у депутати раптово знепритомнів у прямому ефірі та згодом помер у лікарні

Про це повідомляє видання Página, передає RegioNews.

Інцидент стався у студії під час обговорення передвиборчих питань за участі кількох претендентів на депутатські мандати. За словами очевидців, Даміані виступав перед аудиторією, коли раптово втратив свідомість. До нього негайно викликали медиків, які доставили чоловіка до лікарні, однак лікарі констатували смерть. За попередніми даними, причиною стала серцева недостатність, ймовірно спричинена інфарктом.

Місцева влада та політичні діячі висловили співчуття рідним і колегам померлого. Губернатор провінції Місьйонес Уго Паслаккуа зазначив, що Ернан Даміані був активним громадським діячем і залишався відданим своїм переконанням до останніх днів.

Смерть кандидата викликала широкий резонанс у політичних колах країни.

Раніше повідомлялося, у США на 92-му році життя помер українсько-американський письменник і перекладач Юрій Тарнавський – один із засновників Нью-Йоркської групи. Його творчість вважають містком між українською та західною літературою.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
