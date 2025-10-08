Кріштіану Роналду став першим футбольним мільярдером в історії, — Bloomberg

Португалець Кріштіану Роналду став першим футболістом у світі, чий капітал перевищив $1 мільярд. Його статки нині оцінюються в $1,4 млрд

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Головна причина такого прориву — рекордний контракт із саудівським клубом "Аль-Наср", який Роналду продовжив у червні 2025 року до середини 2027-го. Його сума перевищує $400 млн, а завдяки податковим пільгам Саудівської Аравії більша частина виплат надходить без оподаткування.

Контракт також передбачає бонуси, частку в клубі та власний приватний літак.

У порівнянні з іншим футбольним гігантом — Ліонелем Мессі, який загалом заробив близько $600 млн, — доходи Роналду вдвічі більші. Причому, більшість його статків — це саме зарплати, а не реклама чи бізнес-інвестиції, як у Майкла Джордана чи Роджера Федерера.

У 2024 році Роналду вшосте за 10 років очолив рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу за версією Forbes.

Нагадаємо, Роналду — п’ятиразовий володар "Золотого м’яча", найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів та абсолютний рекордсмен збірної Португалії.