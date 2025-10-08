11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 17:39

Кріштіану Роналду став першим футбольним мільярдером в історії, — Bloomberg

08 жовтня 2025, 17:39
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Португалець Кріштіану Роналду став першим футболістом у світі, чий капітал перевищив $1 мільярд. Його статки нині оцінюються в $1,4 млрд

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Головна причина такого прориву — рекордний контракт із саудівським клубом "Аль-Наср", який Роналду продовжив у червні 2025 року до середини 2027-го. Його сума перевищує $400 млн, а завдяки податковим пільгам Саудівської Аравії більша частина виплат надходить без оподаткування.

Контракт також передбачає бонуси, частку в клубі та власний приватний літак.

У порівнянні з іншим футбольним гігантом — Ліонелем Мессі, який загалом заробив близько $600 млн, — доходи Роналду вдвічі більші. Причому, більшість його статків — це саме зарплати, а не реклама чи бізнес-інвестиції, як у Майкла Джордана чи Роджера Федерера.

У 2024 році Роналду вшосте за 10 років очолив рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу за версією Forbes.

Нагадаємо, Роналду — п’ятиразовий володар "Золотого м’яча", найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів та абсолютний рекордсмен збірної Португалії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
футбол гроші
Середня зарплата в Україні знизилась: де платять найбільше, а де — найменше
08 жовтня 2025, 15:56
За час повномасштабної війни держава витратила 5 млн грн на перегляд порно
08 жовтня 2025, 15:33
Фанати полтавської "Ворскли" облаяли футболістів і тренера за програш аутсайдеру (відео 18+)
08 жовтня 2025, 15:12
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
ДТЕК стягнув із киянина понад 230 тис. грн, хоча він платив за електрику роками
08 жовтня 2025, 19:48
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:43
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни заманюють своїх людей для роботи на окупованих територіях
08 жовтня 2025, 19:33
У Києві вакцинують диких тварин від сказу: у лісах розкладають приманки з препаратом
08 жовтня 2025, 19:32
На Київщині 39-річний чоловік загинув на місці після наїзду на дерево
08 жовтня 2025, 19:25
У Кривому Розі 16-річний хлопець вистрілив собі в голову, граючись з пістолетом
08 жовтня 2025, 19:15
На Львівщині 45-річний військовий прийшов до магазину з гранатою
08 жовтня 2025, 18:52
На Полтавщині аферист вкрав у людей майже 800 тисяч гривень
08 жовтня 2025, 18:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »