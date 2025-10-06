Грету Тунберг и еще 170 активистов "Флотилии Сумуда" депортировали из Израиля в Грецию и Словакию

Власти Израиля депортировали климатическую активистку Грету Тунберг и еще 170 участников так называемой «Флотилии Сумуда», пытавшихся добраться до сектора Газа с гуманитарной миссией

Об этом сообщает МИД Израиля , передает RegioNews.

Шведскую активистку Грету Тунберг и еще 170 ее соратников доставили чартерными рейсами в Грецию и Словакию после задержания в израильских территориальных водах. По данным организаторов, участники флотилии планировали прорвать морскую блокаду Газа и передать символический груз гуманитарной помощи.

В МИДе Израиля назвали действия активистов "провокацией", обвинив их в попытке легитимизировать деятельность группировки ХАМАС.

Представители "Флотилии Сумуда" заявили, что их целью было обратить внимание на гуманитарный кризис в Газе и добиться отмены израильской блокады.

Напомним, во флотилию сначала входило более 40 судов и около 450 участников из разных стран. Часть из них были остановлены еще на подходах к израильским водам. Сама флотилия направлялась в сектор Газа с символическим грузом гуманитарной помощи.

По заявлению участников, их миссия состояла в том, чтобы "прорвать незаконную израильскую блокаду и добиться прекращения продолжающегося геноцида палестинского народа". В МИДе Израиля инициативу охарактеризовали как "провокацию".