Швеция выделила 410 млн евро на оборону Украины: на что пойдут деньги
Швеция объявила о выделении 4,8 млрд шведских крон (более 410 млн евро) на усиление обороноспособности Украины
Об этом накануне сообщило шведское правительство, передает RegioNews.
Эти средства являются частью крупнейшего пакета помощи Украине, объявленного в конце марта. Его общая стоимость составляет 1,6 миллиарда долларов.
Среди основных направлений поддержки:
- свыше 1 млрд крон (€92 млн) – на участие в "датской модели" закупок оружия для Украины;
- более 1 млрд крон – на приобретение систем ПВО и дальнобойных беспилотников;
- 418 млн крон (€38 млн) – на закупку бронетехники в рамках инициативы Дании;
- 550 млн крон (€50 млн) – по чешской инициативе по закупке боеприпасов;
- 546 млн крон – по эстонской инициативе по обеспечению боеприпасами.
Кроме того, Швеция профинансирует ряд международных оборонных коалиций:
- Коалиция по разминированию: 100 млн крон на оборудование для разминирования;
- Коалиция дронов: 300 млн крон на беспилотники;
- Коалиция безопасности на море: 50 млн. крон на обучение личного состава ВМС Украины;
- Коалиция систем безопасности и ИТ-управления: 30 млн. крон на развитие украинской системы управления "Дельта".
Напомним, Финляндия стала одной из стран Евросоюза, которые официально будут поставлять Украине тяжелые боеприпасы, закупленные за счет доходов от замороженных российских активов.
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