Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини

Влада Ізраїлю депортувала кліматичну активістку Грету Тунберг та ще 170 учасників так званої «Флотилії Сумуда», які намагалися дістатися сектора Газа з гуманітарною місією

Про це повідомляє МЗС Ізраїлю, передає RegioNews.

Шведську активістку Грету Тунберг та ще 170 її соратників доправили чартерними рейсами до Греції та Словаччини після затримання в ізраїльських територіальних водах. За даними організаторів, учасники флотилії планували прорвати морську блокаду Гази та передати символічний вантаж гуманітарної допомоги.

У МЗС Ізраїлю назвали дії активістів "провокацією", звинувативши їх у спробі легітимізувати діяльність угруповання ХАМАС.

Представники "Флотилії Сумуда" заявили, що їхньою метою було звернути увагу на гуманітарну кризу в Газі та домогтися скасування ізраїльської блокади.

Нагадаємо, у флотилію спочатку входило понад 40 суден та близько 450 учасників з різних країн. Частина з них була зупинена ще на підходах до ізраїльських вод. Сама флотилія прямувала до сектору Газа із символічним вантажем гуманітарної допомоги.

За заявою учасників, їх місія полягала в тому, щоб "прорвати незаконну ізраїльську блокаду і домогтися припинення геноциду палестинського народу, що триває". У МЗС Ізраїлю ініціативу охарактеризували як "провокацію".