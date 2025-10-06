12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 17:02

Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини

06 жовтня 2025, 17:02
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Влада Ізраїлю депортувала кліматичну активістку Грету Тунберг та ще 170 учасників так званої «Флотилії Сумуда», які намагалися дістатися сектора Газа з гуманітарною місією

Про це повідомляє МЗС Ізраїлю, передає RegioNews.

Шведську активістку Грету Тунберг та ще 170 її соратників доправили чартерними рейсами до Греції та Словаччини після затримання в ізраїльських територіальних водах. За даними організаторів, учасники флотилії планували прорвати морську блокаду Гази та передати символічний вантаж гуманітарної допомоги.

У МЗС Ізраїлю назвали дії активістів "провокацією", звинувативши їх у спробі легітимізувати діяльність угруповання ХАМАС.

Представники "Флотилії Сумуда" заявили, що їхньою метою було звернути увагу на гуманітарну кризу в Газі та домогтися скасування ізраїльської блокади.

Нагадаємо, у флотилію спочатку входило понад 40 суден та близько 450 учасників з різних країн. Частина з них була зупинена ще на підходах до ізраїльських вод. Сама флотилія прямувала до сектору Газа із символічним вантажем гуманітарної допомоги.

За заявою учасників, їх місія полягала в тому, щоб "прорвати незаконну ізраїльську блокаду і домогтися припинення геноциду палестинського народу, що триває". У МЗС Ізраїлю ініціативу охарактеризували як "провокацію".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Швеція активісти депортація
Від війни до відбудови: Харківщина і Швеція підписали стратегічний меморандум
09 вересня 2025, 14:40
Польща депортувала 15 українців за правопорушення: деталі
30 серпня 2025, 15:07
Швеція виділила 410 млн євро на оборону України: на що підуть кошти
27 травня 2025, 07:39
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
06 жовтня 2025, 16:25
Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині
06 жовтня 2025, 16:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »