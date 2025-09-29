16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 21:12

Військові ЗСУ беруть участь у навчаннях у Данії з протидії дронам – Генштаб

29 вересня 2025, 21:12
Фото: Генштаб ЗСУ
У Королівстві Данія розпочалися спільні навчання "Крила оборони", в яких беруть участь українські фахівці з протидії ударним безпілотним літальним апаратам

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Вони працюють разом із данськими колегами, щоб відпрацьовувати практичні завдання і підвищувати рівень підготовки військових.

За інформацією українських військових, участь у навчаннях пов'язана з появою невідомих дронів над Данією. Українські фахівці прибули до країни, щоб допомогти партнерам удосконалити спроможності протидії повітряним загрозам.

У Данії розпочалися спільні навчання

Протягом тижня учасники обмінюватимуться знаннями та досвідом, працюватимуть над удосконаленням процедур і відпрацюванням різних сценаріїв. Навчання дозволяють зміцнити взаємосумісність Збройних Сил України та Данії.

Експерти підкреслюють, що такі спільні заходи підвищують безпеку повітряного простору, покращують підготовку військових і сприяють зміцненню співпраці між країнами у питаннях миру та оборони в Європі.

Раніше повідомлялося, в Мелітополі внаслідок операції ГУР МО було ліквідовано російських операторів БпЛА. Під час дії українських сил вибухнув автомобіль УАЗ "буханка", в якому перебували щонайменше четверо військових противника.

Україна Данія навчання БПЛА безпека військові співпраця
