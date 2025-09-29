Фото: Генштаб ЗСУ

У Королівстві Данія розпочалися спільні навчання "Крила оборони", в яких беруть участь українські фахівці з протидії ударним безпілотним літальним апаратам

Вони працюють разом із данськими колегами, щоб відпрацьовувати практичні завдання і підвищувати рівень підготовки військових.

За інформацією українських військових, участь у навчаннях пов'язана з появою невідомих дронів над Данією. Українські фахівці прибули до країни, щоб допомогти партнерам удосконалити спроможності протидії повітряним загрозам.

Протягом тижня учасники обмінюватимуться знаннями та досвідом, працюватимуть над удосконаленням процедур і відпрацюванням різних сценаріїв. Навчання дозволяють зміцнити взаємосумісність Збройних Сил України та Данії.

Експерти підкреслюють, що такі спільні заходи підвищують безпеку повітряного простору, покращують підготовку військових і сприяють зміцненню співпраці між країнами у питаннях миру та оборони в Європі.

