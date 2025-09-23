Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, коли вони перетинають їхній повітряний простір

Про це він заявив увечері 23 вересня на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Нью-Йорку, інформує RegioNews .

У відповідь на відповідне запитання журналістки, американський президент відповів ствердно.

"Так, я думаю, що повинні", – сказав Трамп.

Коли його спитали, чи є новини щодо спілкування з очільником РФ Путіним, та чи продовжує президент США довіряти йому, Трамп зауважив: "Я дам вам знати приблизно через місяць".

Довідка: 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там 12 хвилин.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом припинити бойові дії в Україні є отримання чітких гарантій безпеки, зокрема від США.