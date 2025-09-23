11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 21:22

Країни НАТО мають збивати літаки РФ у разі порушення їхнього повітряного простору, – Трамп

23 вересня 2025, 21:22
Фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, коли вони перетинають їхній повітряний простір

Про це він заявив увечері 23 вересня на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Нью-Йорку, інформує RegioNews.

У відповідь на відповідне запитання журналістки, американський президент відповів ствердно.

"Так, я думаю, що повинні", – сказав Трамп.

Коли його спитали, чи є новини щодо спілкування з очільником РФ Путіним, та чи продовжує президент США довіряти йому, Трамп зауважив: "Я дам вам знати приблизно через місяць".

Довідка: 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там 12 хвилин.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом припинити бойові дії в Україні є отримання чітких гарантій безпеки, зокрема від США.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
