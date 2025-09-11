15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 18:55

Польща відправить своїх військових в Україну

11 вересня 2025, 18:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військовослужбовці польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

За даними агентства, представники польської армії відвідають Україну, аби під керівництвом місцевих інструкторів навчитися техніці збивання ворожих безпілотників.

Як повідомлялось, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки 10 вересня. Один із російських дронів упав на територію військової бази.

Польща армія Україна дрон війна
