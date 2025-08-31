Фото: местные СМИ

Начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который продлится с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Для участия в мероприятиях в страну прибыл президент России Владимир Путин, чей визит продлится четыре дня. В аэропорту его встретил председатель КНР Си Цзиньпин, после чего оба лидера отправились в выставочный центр "Мэйцзян", где стартовали основные события саммита.

По информации российских СМИ, в рамках визита Путин также посетит военный парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая над Японией во Второй мировой войне. Программой предусмотрен и ряд двусторонних встреч. В частности, российский президент планирует переговоры с лидерами Турции, Ирана и Индии.

В саммите принимают участие более двадцати иностранных делегаций. Среди них - президенты Беларуси, Турции, Ирана, Азербайджана, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также другие руководители стран-участниц и наблюдателей. Основными темами обсуждений определены вопросы безопасности, экономического сотрудничества и влияния международных санкций.

