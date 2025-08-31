14:09  31 августа
В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей
31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 15:02

В Китае стартовал саммит ШОС: кого из лидеров уже заметили и что обсуждают

31 августа 2025, 15:02
Фото: местные СМИ
Начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который продлится с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Для участия в мероприятиях в страну прибыл президент России Владимир Путин, чей визит продлится четыре дня. В аэропорту его встретил председатель КНР Си Цзиньпин, после чего оба лидера отправились в выставочный центр "Мэйцзян", где стартовали основные события саммита.

По информации российских СМИ, в рамках визита Путин также посетит военный парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая над Японией во Второй мировой войне. Программой предусмотрен и ряд двусторонних встреч. В частности, российский президент планирует переговоры с лидерами Турции, Ирана и Индии.

Фото: иллюстративное

В саммите принимают участие более двадцати иностранных делегаций. Среди них - президенты Беларуси, Турции, Ирана, Азербайджана, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также другие руководители стран-участниц и наблюдателей. Основными темами обсуждений определены вопросы безопасности, экономического сотрудничества и влияния международных санкций.

Напомним, европейские лидеры рассматривают новый формат безопасности на востоке Украины. Речь идет о потенциальной демилитаризованной зоне, которая могла бы стать ключевым элементом для перемирия.

