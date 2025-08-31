14:09  31 серпня
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
10:02  31 серпня
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
10:27  31 серпня
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
31 серпня 2025, 15:02

У Китаї стартував саміт ШОС: кого з лідерів вже помітили та що обговорюють

31 серпня 2025, 15:02
Фото: місцеві ЗМІ
Розпочався саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який триватиме з 31 серпня по 1 вересня у місті Тяньцзінь

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Для участі у заходах до країни прибув президент Росії Володимир Путін, чий візит триватиме чотири дні. В аеропорту його зустрів голова КНР Сі Цзіньпін, після чого обидва лідери відбули до виставкового центру "Мейцзян", де стартували основні події саміту.

За інформацією російських ЗМІ, у рамках візиту Путін також відвідає військовий парад, присвячений 80-й річниці перемоги Китаю над Японією у Другій світовій війні. Програмою передбачено і низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, російський президент планує переговори з лідерами Туреччини, Ірану та Індії.

Фото: ілюстративне

Участь у саміті беруть понад двадцять іноземних делегацій. Серед них - президенти Білорусі, Туреччини, Ірану, Азербайджану, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, а також інші керівники країн-учасниць та спостерігачів. Основними темами обговорень визначено питання безпеки, економічного співробітництва та впливу міжнародних санкцій.

Нагадаємо, європейські лідери розглядають новий формат безпеки на сході України. Йдеться про потенційну демілітаризовану зону, яка могла б стати ключовим елементом для перемир'я.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
