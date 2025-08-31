Фото: місцеві ЗМІ

Розпочався саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який триватиме з 31 серпня по 1 вересня у місті Тяньцзінь

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Для участі у заходах до країни прибув президент Росії Володимир Путін, чий візит триватиме чотири дні. В аеропорту його зустрів голова КНР Сі Цзіньпін, після чого обидва лідери відбули до виставкового центру "Мейцзян", де стартували основні події саміту.

За інформацією російських ЗМІ, у рамках візиту Путін також відвідає військовий парад, присвячений 80-й річниці перемоги Китаю над Японією у Другій світовій війні. Програмою передбачено і низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, російський президент планує переговори з лідерами Туреччини, Ірану та Індії.

Фото: ілюстративне

Участь у саміті беруть понад двадцять іноземних делегацій. Серед них - президенти Білорусі, Туреччини, Ірану, Азербайджану, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, а також інші керівники країн-учасниць та спостерігачів. Основними темами обговорень визначено питання безпеки, економічного співробітництва та впливу міжнародних санкцій.

