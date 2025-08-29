Стали известны детали встречи Ермака с Виткоффом

фото: Офис Президента Украины

США не заставляют Украину уступать свои территории РФ в обмен на мир

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на онлайн-брифинге для журналистов, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам главы Офиса президента Украины, он доволен сегодняшней встречей со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом в Нью-Йорке.

"Очень важно сразу прекратить все разговоры – никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям", – отметил Ермак.

Напомним, Стефанишин назначен новым послом в США. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.