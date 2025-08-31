Фото: иллюстративное

Правительство Германии вводит более строгие правила для тех, кто уклоняется от трудоустройства

Об этом сообщает "Bild", передает RegioNews.

Пропуск обязательных встреч в центре занятости теперь приведет к сокращению пособия на 30%, тогда как ранее штраф составлял лишь 10%. Работники, которые без уважительной причины отказываются от предложенной работы, могут полностью потерять право на выплаты.

Эти изменения касаются и украинцев, которые находятся в Германии и получают социальную помощь. Министр труда Барбель Бас подчеркивает, что цель новых правил - стимулировать трудоустройство и активное участие в программах поддержки, а не наказывать людей. В то же время для ищущих убежища предусмотрено небольшое повышение выплат на 14 евро, поскольку для них не действует защита существующих прав.

Эксперты предупреждают, что новые санкции могут значительно повлиять на тех, кто долго оставался без работы. В то же время государство предлагает активную поддержку: консультации, сопровождение и программы трудоустройства. Правительство подчеркивает: помощь сохраняется только для тех, кто готов работать и активно искать работу.

