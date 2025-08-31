Фото: ілюстративне

Уряд Німеччини запроваджує суворіші правила для тих, хто ухиляється від працевлаштування

Про це повідомляє "Bild", передає RegioNews.

Пропуск обов'язкових зустрічей у центрі зайнятості тепер призведе до скорочення допомоги на 30%, тоді як раніше штраф складав лише 10%. Працівники, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи, можуть повністю втратити право на виплати.

Ці зміни стосуються і українців, які перебувають у Німеччині та отримують соціальну допомогу. Міністр праці Барбель Бас наголошує, що мета нових правил - стимулювати працевлаштування та активну участь у програмах підтримки, а не карати людей. Водночас для шукачів притулку передбачене невелике підвищення виплат на 14 євро, оскільки для них не діє захист існуючих прав.

Експерти попереджають, що нові санкції можуть значно вплинути на тих, хто довго залишався без роботи. Водночас держава пропонує активну підтримку: консультації, супровід і програми працевлаштування. Уряд підкреслює: допомога зберігається лише для тих, хто готовий працювати і активно шукати роботу.

