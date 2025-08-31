18:15  30 серпня
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
10:02  31 серпня
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
10:27  31 серпня
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
31 серпня 2025, 11:59

Українців у Німеччині можуть повністю позбавити допомоги: хто ризикує залишитися без виплат

31 серпня 2025, 11:59
Фото: ілюстративне
Уряд Німеччини запроваджує суворіші правила для тих, хто ухиляється від працевлаштування

Про це повідомляє "Bild", передає RegioNews.

Пропуск обов'язкових зустрічей у центрі зайнятості тепер призведе до скорочення допомоги на 30%, тоді як раніше штраф складав лише 10%. Працівники, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи, можуть повністю втратити право на виплати.

Ці зміни стосуються і українців, які перебувають у Німеччині та отримують соціальну допомогу. Міністр праці Барбель Бас наголошує, що мета нових правил - стимулювати працевлаштування та активну участь у програмах підтримки, а не карати людей. Водночас для шукачів притулку передбачене невелике підвищення виплат на 14 євро, оскільки для них не діє захист існуючих прав.

Експерти попереджають, що нові санкції можуть значно вплинути на тих, хто довго залишався без роботи. Водночас держава пропонує активну підтримку: консультації, супровід і програми працевлаштування. Уряд підкреслює: допомога зберігається лише для тих, хто готовий працювати і активно шукати роботу.

Нагадаємо, у Польщі чоловік погрожував підпалами через рішення влади щодо програми для українців. Він публікував відео з погрозами та вимагав відновлення виплат "800 Плюс".

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
31 серпня 2025, 14:09
У Львові власниця квартири самовільно добудувала поверх у багатоповерхівці
31 серпня 2025, 13:36
Черги на кордоні з Словаччиною: українцям радять обирати інші пункти пропуску
31 серпня 2025, 13:01
Інцидент у Чорному морі: цивільне судно підірвалося біля Одеси
31 серпня 2025, 12:40
Росія обстріляла Херсон: є загиблий, четверо поранених, серед них поліцейські
31 серпня 2025, 11:24
На Одещині мер Рені потрапив у ДТП: загинула мати, п'ятирічний син у лікарні
31 серпня 2025, 10:55
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
31 серпня 2025, 10:27
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
31 серпня 2025, 10:02
Масована нічна атака: 142 дрони по Україні, є влучання у 10 громадах
31 серпня 2025, 09:08
