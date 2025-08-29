15:45  29 серпня
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 16:35

Українець у Польщі погрожував підпалювати будинки через вето Навроцького

29 серпня 2025, 16:35
Фото: Warszawska Policja
Столична поліція затримала 29-річного громадянина України, який у соцмережах погрожував підпалювати будинки

Про це повідомив інформаційний портал "InPoland", передає RegioNews.

Чоловік розміщував відео з відповідними погрозами, у яких вимагав відновлення програми "800 Плюс" для українців, попереджаючи, що у разі невиконання почне підпали.

Затримання відбулося у районі Прага-Полуднє у Варшаві. Інформація про провокаційні відео надійшла до поліції кількома годинами раніше, після чого правоохоронці оперативно вжили заходів. Українця доставили до Варшавського управління поліції для допиту та оформлення документів.

За даними правоохоронців, йому буде висунуте обвинувачення за статтею 255 Кримінального кодексу Польщі, що передбачає відповідальність за публічне підбурювання до злочину. Після завершення процесу чоловіка планують депортувати на підставі рішення прикордонної служби.

Нагадаємо, у Польщі готують новий законопроєкт, який передбачає надання допомоги українцям за умови офіційного працевлаштування. Документ має на меті забезпечити соціальні виплати для іноземців, які працюють у країні легально.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
