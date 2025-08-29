Фото: Warszawska Policja

Про це повідомив інформаційний портал "InPoland", передає RegioNews.

Чоловік розміщував відео з відповідними погрозами, у яких вимагав відновлення програми "800 Плюс" для українців, попереджаючи, що у разі невиконання почне підпали.

Затримання відбулося у районі Прага-Полуднє у Варшаві. Інформація про провокаційні відео надійшла до поліції кількома годинами раніше, після чого правоохоронці оперативно вжили заходів. Українця доставили до Варшавського управління поліції для допиту та оформлення документів.

За даними правоохоронців, йому буде висунуте обвинувачення за статтею 255 Кримінального кодексу Польщі, що передбачає відповідальність за публічне підбурювання до злочину. Після завершення процесу чоловіка планують депортувати на підставі рішення прикордонної служби.

Нагадаємо, у Польщі готують новий законопроєкт, який передбачає надання допомоги українцям за умови офіційного працевлаштування. Документ має на меті забезпечити соціальні виплати для іноземців, які працюють у країні легально.