Фото: иллюстративное

Во Львове разоблачили мужчину, который организовал продажу автомобилей, завезенных под видом гуманитарной помощи для ВСУ

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Во Львове разоблачили мужчину, продававшего автомобили, ввезенные в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил. По данным следствия, 33-летний львовянин организовал систему перемещения транспортных средств из Польши, оформляя документы так, будто машины предназначены для военных нужд.

Мужчина подыскивал автомобили на иностранных интернет-площадках и привлекал знакомых и родственников для их перемещения через таможню. Люди, которые помогали с перевозкой, не знали о противоправной деятельности. Автомобили оформлялись в качестве гуманитарной помощи с использованием реквизитов благотворительных организаций. Подозреваемый уверял руководителей этих организаций, что машины передадут ВСУ, однако на самом деле они продавались посторонним лицам.

Согласно информации правоохранителей, в рамках схемы в Украину ввезли 19 транспортных средств общей стоимостью более 2 млн грн. Часть средств подозреваемый легализовал, в частности, купил два автомобиля для собственного пользования. К настоящему моменту правоохранители изъяли 12 машин, которые стали доказательствами по делу.

Мужчине сообщено о подозрении за контрабанду подакцизных товаров и легализацию имущества, полученного преступным путем. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, правоохранители задержали 19-летнюю девушку, пытавшуюся подорвать автомобиль ВСУ. Она планировала совершить теракт в городе Павлоград.