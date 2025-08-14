В Польше пограничники задержали украинских железнодорожников, въехавших в страну в состоянии алкогольного опьянения

иллюстративное фото: из открытых источников

На пограничной железнодорожной станции Дорогуск задержали двух украинских железнодорожников, потому что те заехали в страну нетрезвые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Польскую Пограничную службу.

Отмечается, что в ночь с 11 на 12 августа заметили, что после пересечения границы с Украиной в Польшу поезд не заехал в зону пересечения, а остановился на железнодорожном переезде. Там офицеры почувствовали запах алкоголя.

Как оказалось, у 34-летнего машиниста алкотестер показал почти 2 промилле алкоголя в крови, тогда как у его 31-летнего помощника – более 2 промилле.

Товарному поезду не разрешили продолжить движение, а обоих граждан Украины задержали и отправили в следственный изолятор. Мужчинам приказали покинуть территорию государства и запретили им повторный въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны в течение 5 лет.

Напомним, Польша депортирует десятки украинцев из-за флага УПА и стычек на концерте Макса Коржа в Варшаве. Тогда стражи порядка задержали более 100 человек, многих из них оштрафовали.