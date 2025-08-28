У Польщі розбився винищувач F-16
У Польщі під час підготовки до авіашоу розбився F-16
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша в соцмережі X.
Трагедія сталась у польському місті Радомі. Там під час підготовки до AirShow розбився літак F-16. Пілот загинув.
"У катастрофі літака F-16 загинув пілот Війська Польського – офіцер, який завжди служив батьківщині з відданістю і великою відвагою", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Причини та обставини катастрофи встановлюються.
