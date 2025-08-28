14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
28 августа 2025, 14:56

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Краснодарского края

28 августа 2025, 14:56
Фото: Генеральный штаб ВСУ
В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду стратегических объектов российской армии

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Операции проводились силами беспилотных систем, сил специальных операций и разведывательных подразделений Министерства обороны Украины.

Среди пораженных объектов – Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Предприятие ежегодно перерабатывает более 6 млн. тонн нефти и производит бензины и дизельное топливо, используемые для обеспечения российской армии. На территории завода зафиксирован масштабный пожар.

Также под ударами оказался Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Завод специализируется на производстве бензинов, дизельного горючего, мазутов и растворителей - всего более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки достигает 7 млн. тонн нефти в год. В ходе атаки произошло несколько взрывов и пожар на территории объекта.

Кроме того, украинские подразделения поражали склады боеприпасов и ряд логистических объектов, задействованных для поставки российских войск. Огневые действия производились как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, украинские военные поразили российский малый ракетный корабль проекта "Буян-М" вблизи оккупированного Крыма. Операция состоялась 28 августа 2025 года с участием Департамента активных действий ГУР и спецподразделения "Призраки".

27 августа 2025
07 августа 2025
